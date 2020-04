Les crises s'empilent en Haïti

face aux nombreuses crises que connaît Haïti, le président Jovenel Moïse s'est exprimé lundi pour tenter de répondre aux attentes des Haïtiens. Son allocution n'a pas permis pas de dissiper les craintes et a mis encore une fois en évidence le manque de réactivité des autorités face à la dernière crise en date, le coronavirus, estime Gotson Pierre, rédacteur en chef de l'agence haïtienne Alter Presse.

Si depuis des mois une crise institutionnelle et sociale secoue Haïti, depuis le 20 mars une nouvelle crise, cette fois sanitaire, s'est ajoutée : celle du coronavirus. Dans un pays où les autorités ne parviennent pas à résoudre des problèmes liés au quotidien de ses citoyens, cette nouvelle crise fait craindre le pire.

Le discours présidentiel de lundi 27 avril était donc attendu, « même s'il était annoncé », selon Gotson Pierre. En pleine crise liée au Covid-19, dans un pays qui prône le confinement et où les écoles et les universités sont fermées depuis le 20 mars (au lendemain de l'annonce du premier cas de Covid-19 sur le territoire), le président Jovenel Moïse devait rassurer.

Les Haïtiens « attendaient de nouvelles annonces, des éléments nouveaux. Finalement il n'y a eu aucune annonce particulière dans ce discours » explique Gotson Pierre. « Selon moi, ce discours a permis au Président de dire "Je suis là, j'ai les choses en main et je prends des dispositions." Et en réalité, Jovenel Moïse n'a fait que reprendre des promesses déjà faites », notamment concernant les commandes de matériel médical qui manque cruellement en Haïti. Le président a confirmé une prochaine livraison (entre le 1er et le 15 mai) de 30 conteneurs provenant de Chine, livrés par avion. Il s'agit là de lits d’hôpitaux, de respirateurs, de masques, de blouses et de gants principalement. Une commande qui pose de nombreuses questions, notamment du côté de la société civile où l'on s’interroge sur la multiplication des intermédiaires dans ces transactions, ce qui a pu faire gonfler la facture.

Des promesses non tenues

Jovenel Moïse est également revenu sur les aides financières mises en place par l’État. « Des promesses faites il y a un mois et qui n'ont toujours pas été tenues », précise le rédacteur en chef d'Alter Presse. « Sauf en ce qui concerne une partie des salaires des ouvriers. Deux millions de dollars ont été mis à la disposition des entreprises de sous-traitance, ce qui équivaut environ à deux semaines de salaire pour près de 54 000 ouvriers. » Parmi les promesses non-tenues figure notamment l'aide promise aux familles. L'équivalent de 30 dollars va être versé à environ un million et demi de familles, sans pour autant donner date. Les enseignants vont également bénéficier d'une aide financière, mais aucun chiffre n'a été communiqué pour l'instant. Le flou persiste donc.

L'après crise sera très compliqué

C'est un des autres sujets abordés par le président haïtien ce lundi. Comment gérer l'après crise qui s'annonce très compliqué dans un pays qui avait déjà un taux de chômage très élevé ? Jovenel Moïse dit appréhender cette période, selon Gotson Pierre. « Selon lui, il y aura une récession mondiale. Pour Jovenel Moïse, Haïti ne connaîtra les conséquences qu'après la sortie de la crise épidémique. Il parle notamment de menace de famine en Haïti. Du coup le Président a demandé à son Premier ministre de mettre en place une cellule économique. » Le chef de l'État n'est pas le premier à le dire selon Gotson Pierre. « Alter Presse a pu interviewer des spécialistes qui estiment que c'est maintenant qu'il faut penser à l'après-crise. Haïti est tellement démuni en terme d'infrastructures ou de projets à long terme qu'il faut déjà anticiper et ne pas penser qu'à la crise sanitaire. »

Les prix augmentent plus vite que le nombre de cas

Un récent rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) permet de constater que les prix des produits de première nécessité augmentent fortement en Haïti affirme le rédacteur en chef d'Alter Presse. Et selon ce rapport, l'avenir ne serait pas très réjouissant. « Le riz, aliment de base en Haïti, a augmenté depuis le début de la crise sanitaire (le 19 mars) de 34 %, le pois de 39 % et le sucre et l'huile de 28 %. » L'importation et la production ont certes baissé, mais il y a de la surenchère explique Gotson Pierre. « Et le problème, c'est que l’État n'est pas en mesure d'exercer un contrôle. Malgré l'existence d'un ministère du Commerce, l’État n'a pas les moyens d'agir. Il peut parfois appeler les gens à être raisonnable, mais il ne peut pas faire grand chose d'autre. Il n'a ni la capacité, ni la volonté d'intervenir. » Gotson Pierre estime que l’État pourrait en faire plus. « Il pourrait par exemple publier les prix de certains produits, ce qui permettrait au consommateur d'être averti et à terme d'harmoniser les prix. » Et en l'absence de réaction de la part des autorités la situation devrait empirer selon le CNSA pour qui les mois prochains s'annoncent très compliqués en matière de sécurité alimentaire.

La grogne des policiers et l'insécurité toujours d'actualité

« Même si les policiers menaçaient de recommencer à manifester, on ne s'attendait pas à ça », confie Gotson Pierre. Lundi 27 avril, Delmas, une commune d'Haïti, située dans le département de l'Ouest et dans l'arrondissement de Port-au-Prince, a vécu une situation très tendue avec les policiers du groupe « Fantôme 509 » qui sont descendus dans les rues pour réclamer le renflouement substantiel de leur carte de débit, qui leur est fournie par l’État. « Des tirs nourris à l'arme automatique ont été entendus, des barricades de pneus en feu ont été érigées, des pare-brise de véhicules ont été brisées. C'était une journée particulièrement mouvementée », explique le rédacteur en chef d'Alter Presse. Deux institutions étaient ciblées : l'Office nationale d'assurance (ONA) et le ministère de l’Économie et des Finances.

« Une année perdue pour les élèves »

L'enseignement à distance est mis en avant en ce moment en Haïti, comme dans beaucoup d'autres pays, alors que les écoles et les universités sont fermées depuis plus d'un mois. Mais si certains parviennent à suivre des cours en ligne, ce n'est pas le cas d'une très grande partie des élèves, qu'ils soient à l'école où à l'université. La faute à un manque cruel de moyens et d’infrastructures. Les connexions internet coûtent très cher pour le citoyen lambda qui n'a que très rarement un ordinateur connecté à l'Internet. Du coup : « Les enfants passent beaucoup de temps de la journée à ne rien faire. C'est pratiquement une année perdue pour eux, même si le ministère de l’Éducation nationale annonce avoir mis en place une plate-forme numérique », explique Gotson Pierre. Un ministère qui a d'ailleurs pris conscience du problème puisqu'il a d'ores et déjà annoncé que les élèves ne seront pas évalués d'ici à la fin de l'année scolaire qui s’achève en juin en Haïti.

