Cuba: un 1er-Mai morose à La Havane au temps du coronavirus

Sous la pluie, privé de sortie et de défilé, c’est un triste 1er-Mai à Cuba. Sur l’île communiste depuis le début de la Révolution en 1959, la fête du Travail est une grande manifestation populaire et une véritable démonstration de force et d’union nationale. Mais cette année, le coronavirus a obligé les Cubains à rester à la maison, et l’heure est plutôt à la nostalgie.

De notre correspondante à La Havane,

Il n'y a personne, c'est le silence et il pleut. On est bien loin de l'ambiance habituelle d’un 1er-Mai cubain sur la place de la Révolution qui a pu rassembler par le passé plus d’un million de travailleurs.

Reinaldo Martinez fume une cigarette devant chez lui, à deux pas de la place, et met spontanément son masque en tissu pour nous parler. « Ce n’est pas pareil de défiler comme on l'a toujours fait sur la place de la Révolution que célébrer le 1er-Mai à la maison, commente-t-il. Pour nous ça représente l’unité, la force du peuple, mais même si on ne défile pas aujourd’hui, avec cette épidémie on voit encore plus ressortir cette union. »

Mais le coronavirus, qui a fait pour l’heure 64 morts à Cuba, semble avoir eu raison de la ferveur patriotique cubaine en ce 1er-Mai. Et l’hymne nationale que le gouvernement avait appelé à chanter à 8h ce vendredi matin a été bien peu entendu à La Havane.

Seul et nostalgique, Yoandry traverse la place : « Le peuple a compris qu’il y avait cette pandémie et qu’on ne pouvait pas se rassembler, à la différence des États-Unis où il y a plein de morts et ils réouvrent déjà les centres commerciaux. C’est illogique, mais c’est parce que leur président cynique ne pense qu’à l’argent. »

Dans un pays complètement à l’arrêt et déjà en grandes difficultés économiques, le gouvernement aurait sans doute eu bien besoin d’une grande manifestation d’union nationale en ce 1er-Mai 2020.

