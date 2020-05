Bolivie: les élections du 3 mai reportées en raison du coronavirus

Désinfection d'une rue avec un graffiti sol où l'on peut lire «Restez à la maison, prenez soin de votre famille» alors que la propagation du Covid-19 poursuit à La Paz, le 14 avril 2020. REUTERS/Manuel Claure

Texte par : Alice Campaignolle

C’est ce dimanche 3 mai que devaient avoir lieu les élections présidentielle et législative boliviennes, après l’échec de l’an passé. En octobre dernier, il y a bien eu un vote en Bolivie, mais qui a seulement débouché sur la démission d’Evo Morales. Le pays vit depuis dirigé par une présidente non élue. Et la crise sanitaire a entraîné le report du vote à une date encore inconnue.