En Colombie, le confinement frappe durement les quartiers populaires de Bogota

En temps normal, l’immense majorité de la population des quartiers pauvres de la capitale colombienne travaille dans l’économie informelle et vit au jour le jour. Mais aujourd’hui, vendeurs ambulants, artisans, employés de service et tous ceux qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise liée à l’épidémie de coronavirus dépendent de l’aide sociale pour manger.

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detœuf

Les chiffons rouges sont devenus le symbole de la faim. Pour dire qu’ils ont besoin d’aide, les habitants des quartiers les plus pauvres de Bogota accrochent à leur fenêtre ou à la porte de leur masure des bouts de tissu ou de vieux t-shirts. Ces taches rouges apparaissent et disparaissent au gré de la distribution d’aliments.

#Colombie À Bogota, dans mon quartier, on commence aussi à voir des tissus rouges aux fenêtres, qui signifient : "Nous avons faim dans cette maison." Photo : 24.04.2020. #TraposRojos pic.twitter.com/Ghwynb8rBj Chloé Lauvergnier (@clauvergnier) April 26, 2020

Un plan d'aide d'urgence

La mairie de Bogota a mis en place dans l’urgence un plan d’aide sans précédent. Des petites pensions, de 15 à 40 euros, sont distribuées par la voie des téléphones portables à ceux qui sont inscrits sur les registres municipaux ou qui ont des enfants scolarisés. Encore faut-il avoir un téléphone portable. Les autres doivent attendre les camions de nourriture qui sillonnent la ville.

Les besoins sont énormes, les vivres toujours insuffisants et la répartition se fait parfois dans le désordre. Les plus mal lotis sont les migrants vénézuéliens. Des dizaines d'entre eux sont aujourd’hui à la rue. Ici et là, les habitants des quartiers pauvres ont bloqué des avenues pour exiger plus d’aide des pouvoir publics. C’est dire que la situation est tendue. Mais l’explosion sociale n’a pas eu lieu.

