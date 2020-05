«Cancel Rent»: face à la crise du Covid-19, des Américains entament la grève des loyers

Aux États-Unis, frappés par la crise économique et le chômage, des millions de personnes se retrouvent dans l’incapacité de payer leur loyer. De nombreuses associations demandent aujourd’hui leur suspension. Un peu partout dans le pays, des locataires viennent d’entamer une grève en ne payant plus depuis le 1er mai.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans certains quartiers de New York, le mouvement s’affiche en grand sur les immeubles. Des drapeaux et des pancartes arborent l'inscription : « Cancel Rent » (« Annulez les loyers »). Cet appel a été repris en masse sur les réseaux sociaux.

Cea Weaver fait partie d’une association pour les droits des locataires. Pour elle, la situation est plus qu’urgente. « Les gens n’ont tout simplement pas de quoi payer leur loyer, explique-t-elle. Ils ont perdu leur travail. Et le gouvernement ne fait rien pour régler la situation ».

Expulsion à grande échelle à terme

Face à la pression, le gouverneur Andrew Cuomo a signé un moratoire pour suspendre les expulsions au moins jusqu’au mois de juin. Une mesure insuffisante pour beaucoup. Depuis le 1er mai, des centaines de locataires refusent tout simplement de payer. « Le problème, c’est que même si personne ne peut être expulsé aujourd’hui, le loyer n’est pas suspendu, poursuit Cea Weaver. Et lorsque les tribunaux seront à nouveau ouverts, ce qui arrivera tôt ou tard, les gens seront expulsés à grande échelle ».

Pour l’instant, les autorités n’envisagent pas de suspendre les loyers. D’autant plus que, de leur côté, les propriétaires disent craindre les conséquences d’une telle mesure sur eux et leurs crédits immobiliers. Le mouvement « Cancel Rent » prend en tout cas de l’ampleur un peu partout aux États-Unis. Le pays est le plus touché au monde par l’épidémie et vit l’une des plus grosses crises économiques de son histoire avec 30 millions de chômeurs supplémentaires en six semaines.

