Coronavirus: chute du prix des drogues dans la principale zone de production du Pérou

Le prix de la feuille de coca et de ses dérivés est en chute libre dans la principale zone de production de drogue du Pérou. Une autre conséquence de la pandémie de Covid-19.

De notre correspondant régional,

A San Francisco, Kimbiri ou Pichari, trois petites villes construites le long du fleuve Apurimac, les stations-service sont beaucoup trop nombreuses pour les besoins en essence de la population de cette zone reculée du Pérou. En temps normal, le gros de l’essence qu’elles vendent part dans les petits laboratoires où est élaborée la pâte base de cocaïne et le chlorhydrate de cocaïne.

Cette région est connue comme le Vraem, la vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro. C’est la principale zone de production de drogue du Pérou. C’est ici que sont plantés 24 000 des 49 000 hectares de coca illégale recensés dans le pays. Aujourd’hui, toute l’économie souterraine du Vraem est en difficulté.

Selon la Commission nationale pour le développement et la vie sans drogue (Devida) qui surveille les prix de la feuille de coca et de ses dérivés, le prix du kilo de cocaïne a perdu 58% entre janvier et avril dans le Vraem. Il y a quelques jours, il ne valait plus que 670 euros le kilo.

Confinement oblige, les consommateurs de drogue ont plus de mal à se déplacer, les vendeurs aussi et la demande de stupéfiants est en baisse. Toujours entre janvier et avril, le prix du kilo de feuille de coca a perdu 46% dans le Vraem, celui de pâte base de cocaïne 51%.

La crise sanitaire est donc un coup économique sévère pour « ceux qui ont parié dans les plantations illégales », note le président de Devida Ruben Vargas sur la page web de l’organisation.

