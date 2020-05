Donald Trump se félicite et affiche son optimisme face à la crise du coronavirus

Le président américain était l’invité de la chaîne Fox News dimanche soir. Au cours de cet entretien enregistré au Lincoln Memorial à Washington, Donald Trump, répondant aux questions des journalistes et des téléspectateurs, a martelé un seul et même message : nous avons fait du bon boulot, il est temps de relancer l’économie.

Assis au pied de la célèbre statue d’Abraham Lincoln au National Mall à Washington, Donald Trump a, sans surprise, mis en avant la réponse efficace et rapide de son administration qui a permis, selon lui, de sauver des millions de vies.

Comme à son habitude, il a accusé les médias d’être injustes envers lui, profitant de l’instant pour se comparer à Abraham Lincoln, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. « J’ai droit à la presse la plus hostile qu’un président ait jamais vu. Je crois que celui qui a connu une situation un peu similaire, c’est ce monsieur. Tout le monde dit qu’il a été très mal traité. Moi c’est bien pire », a lancé le chef de l’État américain lors de cette émission spéciale intitulée « L'Amérique ensemble : retourner au travail ».

Deux heures d’entretien où le président a finalement fait les mêmes déclarations que ces dernières semaines lors de ses points presse quotidiens : l’épidémie est sous contrôle, les États ont toute l’aide et le matériel nécessaires, les tests vont être mis en place à grande échelle.

« Un vaccin d'ici la fin de cette année »

Il a même avancé qu’un vaccin devrait être prêt pour la fin de l’année. « Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année », a-t-il affirmé, ajoutant : « Les médecins vont dire : vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense. »

Surtout, Donald Trump a insisté sur l’urgence de relancer l’économie. « Beaucoup de gens veulent retourner au travail. On le voit tous les jours. On voit des manifestations partout dans le pays, a-t-il souligné. Et ces manifestations ont du sens. Si vous avez peur, vous allez prendre plus de temps et être prudents. »

Et alors que le pays s’enfonce dans la crise, le président s’est montré optimiste, assurant que l’économie serait à nouveau en plein boom dès l’année prochaine, peut-être mieux qu’avant, a conclu Donald Trump. 2021 sera une année « incroyable », a-t-il prédit.

