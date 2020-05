Coronavirus: la Cour suprême américaine pour la première fois par téléphone et en direct

Conséquence de la pandémie de coronavirus, la Cour suprême des Etats-Unis a repris lundi ses audience, mais par téléphone. Une première dans l’histoire de la plus haute instance judiciaire du pays, qui a potentiellement permis à des millions d’Américains de suivre les débats en direct.

De notre correspondante à Washington,

C’est par la formule d’usage qu’a été entamée cette séance extraordinaire de la cour. Habituellement les débats ne se tiennent qu’en présence de 200 spectateurs et d’une poignée de journalistes qui n’ont pas le droit de les enregistrer.

Ce lundi, et pour la première fois de l’histoire, la séance s’est tenue par téléphone et était virtuellement ouverte à tous. Les neuf sages, dont deux sont âgés de plus de 80 ans, ont pris la parole à tour de rôle et dans l’ordre d’ancienneté. L’occasion de vérifier en temps réel que la doyenne de l’institution Ruth Bader Ginsburg, se porte bien malgré ses 87 ans.

La séance du jour était consacrée à une entreprise de réservation d’hôtels en ligne, Booking.com, qui demande à inscrire son nom au registre des marques -cela lui est refusé du fait de son nom trop générique. Des débats plus épineux doivent avoir lieu plus tard et seront certainement plus suivis, comme celui qui concerne la publication de la déclaration fiscale de Donald Trump.

