Covid-19: Trudeau renverrait-il ses enfants à l’école s’il vivait au Québec?

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reconnu dimanche qu'il ne savait pas s'il renverrait ses enfants à l'école s'ils étaient scolarisés au Québec, province canadienne la plus touchée par le coronavirus.

Il n’y a pas qu’en France que le retour des enfants à l’école est un sujet de débat. Au Canada aussi, la question divise les parents. Le gouvernement québecois a en effet annoncé la réouverture à partir du 11 mai des écoles primaires et galeries, fermées depuis mi-mars. Une décision controversée alors que la province compte plus de la moitié des cas de coronavirus et de morts du pays.

Les trois enfants du Premier ministre sont scolarisés dans une école publique francophone en Ontario qui ne va pas rouvrir tout de suite. Il s’était placé en autoconfinement avec sa famille dans sa résidence officielle après l’annonce de la contamination de sa femme – aujourd’hui guérie – le 12 mars.

« Une décision extrêmement personnelle »

Mais s’il était à la place des parents québécois, que ferait Justin Trudeau ? C’est la question qui lui a été posée lors d’une émission diffusée dimanche soir sur la chaîne publique Radio-Canada. « Je ne sais pas », a-t-il admis, qui a reconnu que ce serait « une décision extrêmement personnelle pour beaucoup de parents ».

« Je prendrais cette décision probablement à la dernière minute », après avoir notamment étudié l'organisation des cours et des récréations, le nombre d'enfants par classe ou l'état d'esprit des professeurs, a expliqué le chef du gouvernement qui continue de télétravailler le plus souvent possible et de donner ses conférences de presse quotidiennes devant sa résidence officielle.

