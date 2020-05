Cadavres décomposés: en Equateur, un hôpital ciblé par deux enquêtes

Deux cent trente-sept cadavres en décomposition, dont 106 seulement étaient identifiés, ont été découverts à Guayaquil dans cinq containers situés sur les terrains de l’hôpital de Los Ceibos, appartenant à l’Institut équatorien de sécurité sociale. Cet hôpital fait l’objet de deux enquêtes de la part du parquet.

Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

Les corps étaient empilés dans des containers. La chaleur et l’humidité les avaient décomposés. Depuis quelques jours, des techniciens de la police criminelle essaient d’identifier 131 corps en analysant leurs empreintes digitales quand c’est possible ou leurs caractéristiques physiques : taille, couleur des cheveux, couleur de peau, tatouages ou prothèses. Ce travail n’est malheureusement pas nouveau pour eux, ils le réalisent depuis trois semaines dans deux autres hôpitaux de Guayaquil, celui du Guasmo et le Teodoro Maldonado Carbo où des corps ont aussi été abandonnés.

Il s’agit là d’une nouvelle conséquence de cet afflux de cadavres qui en avril a complètement débordé tous les services de la ville, la plus touchée d'Equateur et même proportionnellement du monde pour de nombreux experts. En mars et avril, quelque 10 000 décès non expliqués ont été enregistrés au-delà de la moyenne historique à Guayaquil et dans sa région.

Les familles sont évidemment furieuses, notamment celles qui ont cherché pendant des semaines les corps de leurs proches sans que les hôpitaux ne leur répondent. L’hôpital de Los Ceibos est d’autant plus sur la sellette que ses responsables sont accusés d’avoir acheté 4 000 sacs mortuaires à quelque 130 euros pièce alors qu’on en trouve à 10 euros sur le marché. Seize personnes ont été arrêtées et quatre ont été inculpées par le parquet.

