Etats-Unis: Donald Trump se montre optimiste sur la fin du confinement

Privé de meetings depuis plusieurs semaines, le président américain a fait le 5 mai un déplacement en Arizona. Donald Trump a rencontré des représentants de la tribu Navajo durement touchée par le Covid-19, a visité une usine qui fabrique des masques de protection et a tenu un discours devant les employés et les élus locaux. Avec un message dominant : l’économie américaine est prête à redémarrer.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Venu pour féliciter les ouvriers qui fabriquent des masques de protection, le président américain a donné à son discours des allures de meeting électoral. Donald Trump a fait intervenir un couple de restaurateurs qui a chanté ses louanges, a appelé un employé à témoigner, a savouré les applaudissements et martelé son message : le pire de l’épidémie est passé, l’économie américaine va redémarrer.

« Notre pays est maintenant à la phase suivante de la bataille, une réouverture très sure et progressive, a-t-il déclaré. On a fait ce qu’il fallait et maintenant, on rouvre notre pays. Nous allons avoir une phase de transition et je pense que l’année prochaine, nous aurons l’une des années les plus fortes depuis longtemps ».

Le président a comparé les Américains à des guerriers. Donald Trump a reconnu que certains allaient devoir payer un lourd tribut à la maladie. Mais il veut se tourner vers un avenir qu’il promet glorieux et pour clore son discours, l’air qu’on entend habituellement en fin de meeting a été diffusé.

