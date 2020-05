Coronavirus: Haïti reçoit la première livraison de matériel médical commandé à la Chine

Le président haïtien Jovenel Moïse, le 7 mai 2020. Pierre Michel Jean / AFP

Texte par : RFI Suivre

Haïti a reçu le 7 mai le premier des cinq avions-cargos remplis de matériel médical commandé à la Chine. Plus de 460 tonnes d’équipements au total vont être réparties dans les hôpitaux et centres de santé du pays qui manquent cruellement de moyens. L’épidémie n’en est qu’à ses débuts dans le pays de la Caraïbe. Le dernier bilan des autorités fait état de 108 cas et 12 décès.