Coronavirus aux États-Unis: Biden s’en prend à Trump et dénonce un «désastre économique»

Le taux de chômage est à un niveau historique aux États-Unis. Il a atteint 14,7% , le taux le plus élevé depuis juin 1940. 20,5 millions d’emplois ont été perdus au mois d’avril, une baisse record en si peu de temps. Mais le président américain affiche son optimisme : il estime que l’année prochaine sera exceptionnelle sur le plan économique.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Ces chiffres étaient pleinement attendus, ce n’est pas une surprise, a affirmé Donald Trump. Le président l’assure : les emplois perdus reviendront, et reviendront bientôt. « Même les Démocrates ne me blâment pas », a ajouté Donald Trump au sujet du taux de chômage. Mais il a rapidement été démenti par Joe Biden, qui est intervenu depuis chez lui pour commenter les statistiques du département du Travail.

« C'est un désastre économique pire que tous ceux que nous avons connus depuis des décennies, et c'est d'autant plus grave qu'il ne devait pas en être ainsi. Donald Trump n'a absolument pas su se préparer à cette pandémie et a tardé à prendre les mesures nécessaires pour protéger notre pays contre le scénario économique proche du pire que nous vivons actuellement. Le Covid-19 a provoqué un défi économique de taille. Mais cette crise nous a frappée plus durement, et durera plus longtemps, car Donald Trump a passé les trois dernières années à saper les piliers fondamentaux de notre force économique. »

Les Démocrates demandent l’adoption d’un nouveau plan d’aide d’urgence pour les Américains affectés par la violence de la crise économique. Et rejettent l’idée d’une nouvelle baisse d’impôts préconisée par le président.

