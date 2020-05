Coronavirus aux États-Unis: en Californie, des tests sur le parking d'un centre commercial

Les experts s’accordent à dire qu’avant même de trouver un vaccin, une étape primordiale vers un retour à la normale sera de tester en masse. À Los Angeles, les autorités ont fait un effort sur ce dossier et seraient capables de tester 18 000 personnes par jour. À Redondo Beach, au sud du comté de Los Angeles, on peut se faire tester sur le parking d’un centre commercial.

De notre envoyé spécial à Redondo Beach, Loïc Pialat

Chris et sa femme n’ont pas de symptôme du coronavirus, mais puisqu’ils le pouvaient, ils ont voulu se faire tester, « juste pour s’assurer que nous ne sommes pas des porteurs silencieux », dit Chris.

En sortant du parking, toutes les personnes testées insistent sur la facilité de l’exercice. Ils n’ont même pas eu à sortir de leur voiture. Mais Mary semble presque déçue de la méthode adoptée. « Ce n’est pas assez ! Ils m’ont juste demandé de tousser et de passer un coton-tige à l’intérieur de ma bouche. Je m’attendais à un test nasal », estime Mary.

Une quarantaine de sites dans le comté de Los Angeles

Ce parking à Redondo Beach fait partie de la quarantaine de sites répartis à travers le comté de Los Angeles. Depuis 10 jours, dans un quart d’entre eux, tous les Angelenos peuvent se faire tester, sans condition. Il suffit de prendre rendez-vous. Lina s’en réjouit. « C’est fantastique ! Mais on devrait faire ça dans le monde entier. Tout le monde devrait pouvoir se faire tester », dit-elle.

Los Angeles aurait les capacités de tester 18 000 personnes par jour. À Redondo Beach on peut s’occuper de 350 personnes par jour. Des plots ont été installés pour matérialiser une file d’attente, mais Ari et d’autres n’ont pas eu à patienter. « Je me demande pourquoi il n’y a pas plus de monde. Peut-être que c’est parce qu’il est tôt », se demande Ari.

Les résultats arrivent par mail 3 à 5 jours après le test. Ce seront 3 à 5 jours d’anxiété pour Chris et sa femme. « Je pense qu’on ne l’a pas, mais oui, on va vérifier nos mails tous les jours pour être sûr que tout va bien », assure Chris.

