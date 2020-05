Coronavirus: trois membres de l’équipe de la Maison Blanche en quarantaine

Trois membres du groupe de lutte contre le coronavirus de la Maison-Blanche, dont le Dr Anthony Fauci, se sont mis en quarantaine après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19.

Robert Redfield, directeur du Centre de prévention des maladies infectieuses (CDC), l'épidémiologiste Anthony Fauci, qui conseille le président Donald Trump, et Stephen Hahn, qui est à la tête de la FDA, l'agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments, se sont mis en auto-isolement après avoir été en contact avec des personnes contaminées, ont annoncé des médias américains et un porte-parole de la FDA.

Le directeur du CDC « télétravaillera pendant les deux prochaines semaines » après une « exposition à faible risque » mercredi à une personne de la Maison Blanche atteinte de la maladie, a rapporté samedi le Washington Post, citant un porte-parole. Ce sera également le cas pour Anthony Fauci, qui devrait travailler au maximum de chez lui.

Ces informations interviennent au lendemain de l'annonce que Katie Miller, la porte-parole du vice-président Mike Pence, a été testée positive au coronavirus.

Les États-Unis, pays le plus touché, ont enregistré près de 1 600 décès dus au Covid-19 en 24 heures, ce qui porte le total à près de 79 000, selon le comptage samedi soir de l'université Johns Hopkins.

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a signalé sur Twitter samedi la mort de « trois jeunes New-Yorkais », à une date qu'il n'a pas précisée, d'une maladie inflammatoire aux symptômes proches de la maladie de Kawasaki, probablement liée au Covid-19. Il en avait annoncé une première la veille. « Bien que ce soit rare, nous exhortons les parents à la vigilance », a-t-il écrit.

(avec AFP)

