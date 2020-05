Bolivie: sur fond de coronavirus, la présidente par intérim critiquée de toute part

La présidente par intérim de Bolivie Jeanine Añez lors d'une conférence de presse à La Paz le 15 novembre 2019 (image d'illustration). RONALDO SCHEMIDT / AFP

Texte par : Alice Campaignolle

En Bolivie, la lutte contre le Covid-19 oblige à des mesures restreignant les droits et libertés, notamment la liberté de circulation, comme partout dans le monde. Mais dans le pays andin, la colère monte, au-delà des restrictions dues au coronavirus, les autorités non élues qui dirigent le pays semblent adopter une tendance de gouvernement de plus en plus autoritaire.