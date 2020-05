Au Chili, des Vénézuéliens devant leur ambassade pour demander leur rapatriement

Des ressortissants vénézuéliens campent devant leur ambassade à Santiago du Chili pour demander leur retour. Martin BERNETTI / AFP

Ils ont quitté leur pays à cause de la très profonde crise économique que traverse leur pays, à cause de l'insécurité aussi. Sans emploi à cause de la pandémie de coronavirus, près de 200 Vénézuéliens immigrés au Chili campent aujourd'hui devant leur ambassade à Santiago pour demander un rapatriement humanitaire, malgré la difficile situation économique et sanitaire.