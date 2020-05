Fiscalité: les affaires Trump devant la Cour suprême

La Trump Tower (image d'illustration). © RFI/Ariane Gaffuri

Texte par : Anne Corpet Suivre

Les déclarations fiscales et les comptes de l’entreprise de Donald Trump peuvent-ils être transmis à la justice et au Congrès ? C’est l’épineuse question sur laquelle les sages de la Cour suprême doivent se pencher ce mardi. Le président américain a toujours refusé de fournir ces documents, réclamés à la fois par une commission de la Chambre des représentants et par un procureur new-yorkais.