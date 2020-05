2019, année record d'actes antisémites aux États-Unis

C’est ce qui ressort des chiffres annuels présentés mardi par l’ADL, l’Anti-Defamation League, une organisation de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui procède à ce type de décompte depuis 40 ans. Fusillade dans une épicerie casher du New Jersey, attaque au couteau chez à un rabbin new-yorkais, l’année 2019 a enregistré le plus haut niveau d’actes de ce genre depuis 1979 selon cette organisation. Et 2020 risque d’être encore pire selon l’ADL qui évoque notamment les conséquences de la pandémie actuelle.

Publicité Lire la suite

Au total 2 107 actes d’agression, de harcèlement et de vandalisme ont été enregistrés en 2019 selon les chiffres présentés par l’ADL. Un nouveau record après celui établit en 2017 où 1 986 actes antisémites avaient été répertoriés. C’est la ville de New York qui recense le plus d’attaques dans le pays, plus de la moitié. Une ville où réside une communauté juive de plus d’un million de personnes.

Après une année 2018 qui avait marqué une légère baisse, la tendance est donc de nouveau à la hausse. Une preuve de plus s’il le fallait que l’antisémitisme est bien présent aux États-Unis. Et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2020 selon l’organisation de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. L’ADL dit craindre une aggravation de la situation avec la pandémie qui « rend tout le pays nerveux et alimente partout les angoisses ».

La dégradation de l’économie, la montée du chômage et la précarité vont alimenter les extrémismes. D’où cet appel lancé par l’ADL aux responsables de tout bord pour dénoncer systématiquement toute manifestation d’antisémitisme et renforcer les lieux de cultes et les lieux communautaires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne