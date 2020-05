Coronavirus: la galère des Français bloqués au Pérou continue

Au Pérou, un vol de rapatriement Air France Lima-Paris était prévu ce lundi, mais de nouvelles règles de distanciation sociales dans les transports, avions compris, ont chamboulé le programme.

De notre correspondant à Lima,

Près de 200 Français étaient rassemblés devant l’Alliance française de Lima ce mercredi prêts à être transférés à l’aéroport pour embarquer enfin dans un vol Air France à destination de Paris. Tous visiblement soulagés de pouvoir partir cette fois, car ce vol initialement prévu lundi avait alors été reporté en dernière minute après la publication d’un nouveau décret du gouvernement français.

« Lundi on a été surpris. On nous a donné rendez-vous à l’Alliance française. Et en arrivant, on nous annonce que le vol est annulé pour cause d’un décret signé par Édouard Philippe le matin-même disant que la distanciation sociale est obligatoire dans le vol », explique Thomas.

Suite à la publication du décret, Air France a dû revoir ses plans de cabine pour respecter au moins un mètre de distance entre chaque passager. Le vol a donc été reprogrammé avec deux fois moins de passagers à bord. Une mesure qui fait débat parmi ces Français.

« C’est pas cohérent, Quand on voit dans le RER ce qui se passe en France. Même quand on nous a donné l’annonce du décret dans le bus, on était tous à côté les uns sur les autres, il n’y avait pas de distanciation sociale », commente une jeune femme.

« Ça me rassure qu’on ne soit pas 350 dans le vol, après ça aurait été bien que ça soit dit dès le début et qu’on ait pas eu la mauvaise surprise au dernier moment, mais c’est compréhensible », estime une autre Française.

Pour ceux qui n’ont pas pu embarquer cette fois-ci, un autre vol est prévu en fin de semaine. Depuis le début du confinement décrété mi-mars au Pérou, près de 2 000 Français ont été rapatriés.

