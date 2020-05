Donald Trump entre en guerre contre Barack Obama

Donald Trump et Barack Obama à Washington, le 10 november 2016.

Depuis le début de la semaine, Donald Trump multiplie les attaques contre ses opposants, et en particulier contre Barack Obama. Le président s’en prend régulièrement au bilan de son prédécesseur, mais il s’attaque cette fois avec virulence à son intégrité.

De notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Depuis dimanche matin, Donald Trump a accusé une vingtaine de personnes et d’organisations de conduite criminelle : la liste des suspects compte deux présentateurs de la télévision, un comédien, des fonctionnaires du FBI et du département de justice, de hauts responsables de l’administration précédente et surtout, l’ancien président Barack Obama.

L’hôte de la Maison Blanche accuse son prédécesseur d’avoir trempé dans un scandale baptisé « Obamagate », un terme employé à plusieurs reprises en lettres majuscules sur son fil Twitter. Il s’agirait d’une vaste conspiration criminelle qui aurait visé à saboter l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. « C’est de loin, le plus gros crime politique jamais commis dans l’histoire américaine », a estimé le président sur son fil Twitter.

Obama was always wrong! https://t.co/xRU4kJtExs Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

Interrogé au sujet de ses accusations, Donald Trump n’a cependant fourni aucun élément tangible pour justifier ces attaques, largement relayées par la chaîne conservatrice Fox News. « Tout cela n’est qu’une diversion », a commenté le candidat démocrate Joe Biden avant d’assener. « Il y a une grave crise sanitaire et économique. Le président devrait se concentrer sur les vraies préoccupations des Américains ».

