Pérou, Équateur: des systèmes de santé en thérapie intensive face au coronavirus

Pays voisins et culturellement proches, l’Équateur et le Pérou ont affronté la pandémie à quelques semaines d’intervalle. Si la crise sanitaire a placé leurs systèmes sanitaires en état de thérapie intensive et que le déconfinement s’annonce risqué, le Pérou a mieux géré la crise, grâce à une politique intensive de tests. La nuit dernière, il a passé la barre des 2 000 morts.

Quand les premiers cas de coronavirus sont annoncés, le 31 décembre 2019 en Chine, la menace est encore considérée comme lointaine par les autorités équatoriennes et péruviennes. Peu à peu, elle se rapproche, sans que le discours ne change réellement. Dans l’opinion publique, il est commun d’entendre les gens parler d’une « grosse grippe » ne méritant pas autant de tapage médiatique. Pourtant, l’épidémie n’est plus très loin, géographiquement parlant: un premier cas est confirmé, le 21 janvier, aux États-Unis, lieu de villégiature privilégié de nombreux Équatoriens et Péruviens aisés.

L’arrivée des premiers cas n’est plus qu’une question de temps, reconnaissent les autorités des deux pays, dont les frontières restent pourtant ouvertes. Les contrôles de température et les mesures de biosécurité ne sont pas systématiques dans les aéroports, comme le constate le correspondant de RFI dans la région, lors d’un vol Lima-Quito, le 29 janvier dernier.

Les premiers cas

Le premier cas confirmé de coronavirus est annoncé officiellement le 29 février par la ministre équatorienne de la Santé de l’époque, Katalina Andramuño. Il s’agit d’une Équatorienne, âgée de 71 ans, n’ayant pas présenté de symptômes à son retour d’Espagne, le 14 février dernier.

Présentée comme le « patient zéro », cette femme, puis sa sœur, seront parmi les premières victimes décédées de la pandémie. Pourtant, cette patiente « n’était sans doute pas le vrai patient zéro », note le journaliste et professeur universitaire Paul Mena Mena, spécialisé dans l’analyse du Big Data. « De nouvelles informations rendues publiques indiquent qu’au moins 31 personnes présentaient des symptômes compatibles avec le Covid-19 à Guayaquil, dès la mi-février ».

À l’époque, les autorités tardent à interdire les manifestations publiques. Un match de football pour la Coupe Libertadores a même lieu, dans un stade rempli, entre le Barcelona équatorien et Independiente del Valle, un club de la capitale.

Le Pérou a eu un peu plus de temps que l’Équateur pour se préparer à l’arrivée de la pandémie. Le premier cas de coronavirus est diagnostiqué le 5 mars dernier. Il s’agit d’un pilote de la compagnie aérienne Latam, revenant de vacances en Europe, aujourd’hui totalement rétabli.

Le premier mort du Covid-19 est signalé au Pérou le 19 mars, trois jours après la déclaration de l’état d’urgence. Il s’agit d’un homme de 78 ans, souffrant d’hypertension artérielle qui est mort d’insuffisance respiratoire sévère dans l’hôpital de l’Armée de l’air.

Lente progression

La progression de la pandémie est d’abord lente dans les deux pays. Le 1er mars, cinq nouveaux cas sont détectés en Équateur, alors que les autorités essaient d’isoler les 177 personnes ayant été en contact avec le patient zéro. L’inquiétude n’est pas encore générale, mais près de 90 000 personnes ont déjà contacté, à cette date, la plateforme numérique réservée au Covid-19. Le 8 mars, le Pérou ne compte encore officiellement que sept cas de Covid-19, tous importés. Pourtant, des erreurs de gestion coûteront leur poste aux ministres de la Santé des deux pays, Katalina Andramuño et Elizabeth Hinostroza.

Les deux voisins divergent pourtant rapidement quant à leur politique de tests. Le Pérou les multiplie, alors que l’Équateur manque de tests, de réactifs et de laboratoires pour les analyser. Au 11 mai dernier, près de 505 000 personnes avaient été testées au Pérou, pour une population de 30 millions d’habitants et 67 307 cas ont été confirmés pour un total de 1 889 morts.

Le 8 mai, l’Équateur n’était qu’à 82 312 tests pour une population de 17 millions d’habitants, dont 28 818 positifs, 32 242 négatifs et 21 252 en attente de résultats. « Un quart des personnes testées ne sait toujours pas si elles sont positives », regrette Paul Mena pour qui « le ministère de la Santé n’était pas prêt à gérer une telle urgence sanitaire ».

Drames à Guayaquil et Iquitos

Dès le 10 mars, le président équatorien Lenin Moreno annonce des mesures économiques pour faire face à la crise. Il déclare l’état d’urgence sanitaire le lendemain, après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’état de pandémie.

Au Pérou, le président Martin Vizcarra fait de même pour 90 jours. L’état d’urgence nationale sera déclaré le 15 mars. Le confinement social devient obligatoire et les frontières du pays sont fermées. Il est, pour l’heure, prolongé jusqu’au dimanche 24 mai.

Le 12 mars, les événement publics massifs sont interdits, à la veille de la mort du patient zéro en Equateur. Le pays ferme ses frontières, le 14 mars, et suspend son championnat national de football. Des milliers de touristes sont alors bloqués, dans l’attente de vols humanitaires. À la mi-mars, la ministre de la Santé reconnaît « l’existence de transmission communautaire ».

En avril, la pandémie frappe la capitale économique de l’Équateur avec une violence inédite. Avec plus de 60 % des cas officiellement enregistrés dans le pays, Guayaquil et la province du Guayas deviennent l’épicentre de la crise sanitaire du pays. Les services sanitaires et funéraires sont totalement débordés par l’afflux de milliers de cadavres. Les images de corps abandonnés dans les rues font le tour du monde.

L'état civil enregistre 10 000 certificats de décès supplémentaires, en mars et avril, par rapport à la moyenne historique de morts dans la province de Guayas. « Tous ne sont pas morts du Covid, mais ce chiffre reflète l’impact de la pandémie », note Paul Mena. Un chiffre qui n’est pas pris en compte dans le bilan officiel qui, au 12 mai 2020, parlait de 2 327 morts confirmées et de 1 544 probables.

Avec un retard de quelques semaines, les villes péruviennes de Lambayeque, Piura, Tumbes et, surtout, Iquitos sont également sévèrement touchées. Capitale de la province amazonienne de Loreto et plus grande ville du monde sans communication terrestre, Iquitos voit son système de santé, déjà déficient, mis à rude épreuve. Par manque de lits, d’oxygène, de personnel médical et d’unités de soins intensifs, les cadavres s’accumulent et la situation devient incontrôlable.

Indiscipline

Dans les deux pays, les autorités ont du mal à imposer le respect des règles de confinement. La grande majorité de la population vivant du travail informel ne peut se permettre de rester constamment à la maison. Il lui faut sortir pour vendre tout et n’importe quoi dans les rues. « Sans ventes, il n’y a pas de nourriture sur la table », indique une voisine du quartier de La Ferroviaria à Quito.

Le relâchement s’intensifie fin avril. Dans les rues du centre de Quito et près des marchés, des policiers municipaux, essayant de déloger les vendeurs ambulants et de confisquer leurs marchandises, sont pris à partie, parfois agressés. Depuis lundi, le gouvernement péruvien intervient dans 36 marchés considérés comme des foyers d’infection, en attendant d’en vérifier 344 autres. Au Pérou, le ministre de l’Intérieur Carlos Moran impose, le 15 avril, la « mort civile » à toutes les personnes n’ayant pas payé à temps les amendes pour non-respect des règles de confinement. Toutes les démarches administratives leur sont impossibles jusqu’au paiement de l’amende.

Alors que les deux pays ont commencé un déconfinement prudent, le Pérou a clairement les reins plus solides pour repartir de l’avant. La ministre de l’Économie Maria Antonieta Alva a mis en place un plan de soutien économique ambitieux de 26 milliards de dollars, soit l’équivalent de 12 % du PIB national, alors que l’Équateur en est encore à essayer de faire passer une loi humanitaire à l’Assemblée nationale, ne dispose d’aucune réserve monétaire disponible et a vu ses exportations de pétrole s’effondrer avec la chute des prix du brut sur le marché international.

