Coronavirus: «la propagation communautaire progresse à grand pas en Haïti»

Haïti constate ces derniers jours une nette hausse des cas de coronavirus sur son territoire. Les autorités sanitaires ont dépisté 1 408 personnes, 234 d’entre elles ont été testées positives, 18 malades sont décédés des suites du Covid-19. Comparés à d’autres pays, ces chiffres peuvent sembler relativement faibles. Mais les médecins haïtiens tirent la sonnette d’alarme : « La propagation communautaire progresse à grand pas en Haïti », écrit ce jeudi le journal haïtien Le Nouvelliste. Entretien avec Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien.

RFI : Le Nouvelliste met à sa Une ce jeudi le cri d’alarme de l’hôpital Saint-Luc, à Port-au-Prince. C’est là qu’est installée une unité de traitement des infections respiratoires aiguës qui a jusqu’à présent reçu la majorité des malades du Covid-19 en Haïti. Combien de patients y ont été pris en charge et quelles sont aujourd’hui les principales difficultés de l’hôpital ?

Frantz Duval : L’hôpital a déjà reçu 280 patients. Quatre-vingt-dix d’entre eux ont été hospitalisés. Trente-huit malades y sont actuellement hospitalisés pour une capacité de 40 lits dont dispose l’unité spécialisée dans les maladies respiratoires. L’hôpital Saint-Luc lance donc un cri d’alarme parce qu’il est à bout. On doit augmenter la capacité d’accueil, pousser les murs, faire d’autres installations. Mais surtout, l’hôpital alerte sur le fait qu’il ne dispose pas d’assez d’oxygène pour en faire bénéficier tous les patients qui en ont besoin. Il n’y a pas non plus assez d’équipements de protection pour les soignants. L’augmentation du nombre de malades nécessite beaucoup de médecins et d’infirmières. Les équipements de protection fondent à vue d’œil. Il faut dire que personne n’a été préparé à subir le flux de patients qui est en train d’arriver, particulièrement à l’hôpital Saint-Luc, qui a été le premier centre hospitalier dans la région de Port-au-Prince à recevoir les malades du Covid-19 et qui reste encore aujourd’hui celui qui reçoit le plus grand nombre de patients.

Dans ce contexte, la question d’un partenariat entre les hôpitaux publics et les cliniques privées se pose bien évidemment. Le directeur général du ministère haïtien de la Santé a émis des réserves. Pourquoi ?

Le docteur Lauré Adrien est revenu sur une annonce du gouvernement qu’on avait du mal à comprendre. Pour qu’un partenariat puisse être établi avec une clinique privée, celle-ci devrait disposer d’au moins 40 lits, avait estimé le gouvernement. Le docteur Adrien a donc expliqué – et il a raison – que la plupart des hôpitaux privés en Haïti ressemblent à des hôtels. Il y a des chambres individuelles. Chaque patient a sa propre chambre et surtout son propre médecin. Mais il ne s’agit pas des médecins de l’hôpital. Ces établissements ne peuvent donc pas mettre en place une aire réservée aux malades du Covid-19. Dans les chambres des cliniques privées, les médecins placent leurs patients. Ces médecins versent une partie des frais perçus à l’hôpital et gardent l’autre partie. Les médecins vont et viennent pour voir leur patient, mais ne restent pas à l’hôpital. Voilà à quoi ressemble le secteur des hôpitaux privés en Haïti.

Dans ce contexte, a expliqué le directeur général du ministère de la Santé, il faut au moins 40 lits afin de pouvoir mettre en place une unité pour le traitement des malades du Covid-19. L’équipement de protection pour le personnel soignant, qui ne reste qu’un temps limité par jour sur place, coûterait également trop cher.

L’autre problème c’est que les hôpitaux privés ont réclamé un montant forfaitaire pour l’accueil de chaque patient Covid-19. L’Etat haïtien estime que c’est trop cher payé.

Votre éditorialiste écrit ce matin : « La lutte contre le coronavirus ne doit pas faire oublier à nos dirigeants qu’ils sont payés pour travailler à l’amélioration des conditions de vie de la population ». Parce que les événements des derniers jours ont rappelé que le Covid-19 n’est pas la seule urgence à laquelle les Haïtiens sont confrontés.

Ces derniers jours, il pleut beaucoup. Et quand il pleut sur la région de Port-au-Prince, les rues sont inondées. Il y a beaucoup de boue, on ne peut plus circuler, les routes sont coupées. Pour les habitants de certains quartiers de la capitale, ce sont de véritables péripéties. Même sortir de chez soi devient difficile. L’éditorialiste rappelle aux autorités qu’elles ont d’autres obligations envers la population que le Covid-19. D’autant plus que la saison cyclonique, qui commence en juin, approche. Les coupures d’électricité aussi causent beaucoup de soucis et de difficultés aux Haïtiens. Le rationnement de l’électricité est très sévère. Les coupures de 48 heures sont devenues la norme. Certaines fois, elles peuvent durer jusqu’à 120 heures.

On ne peut pas finir notre tour de l’actualité haïtienne sans parler de cette nouvelle polémique qui concerne le Premier ministre. Joseph Jouthe a fait des déclarations qui ont fuité et qui suscitent l’indignation en Haïti. Qu’a-t-il dit ?

Le Premier ministre a fait ces déclarations lors d’une réunion dans la région du Plateau central. Le chef du gouvernement y rencontrait des employés de l’administration publique qui contestaient le fait de ne pas avoir reçu de salaire depuis plusieurs mois. Il a employé des mots pour le moins regrettables. Il a parlé par exemple de l’Etat défaillant et qui, selon lui, n’existe pas en Haïti. Il a parlé de la classe politique qui n'est vraiment pas à la hauteur, toujours d'après lui. En fin de compte, il s’est laissé aller à des confidences et des états d’âme qui passent très mal pour un politicien, et encore plus mal pour un Premier ministre.

Monsieur Jouthe est ingénieur de formation. Il a fait une carrière fulgurante en politique. En moins de deux ans, il est passé de conseiller à ministre, ministre des Finances, et aujourd’hui Premier ministre. Après cette carrière accélérée, il oublie que les propos d’un responsable politique ont des conséquences.

Quelles pourraient être justement les conséquences de cette polémique ?

Un petit parti politique a demandé à Joseph Jouthe de s’excuser et de démissionner. Mais il vient d’être nommé Premier ministre. Il fait profil bas depuis (la publication de ses déclarations, ndlr). Je crois que tout le monde est en train d’essayer d’oublier tout ça. Parce qu'Haïti, en raison du Covid-19, a repris contact avec les bailleurs de fonds. Le FMI a donné de l’argent. Tous les bailleurs de fonds sont en train de retourner au chevet d’Haïti, chose qu’on n’avait pas vue depuis plus d’un an.

Changer de Premier ministre maintenant pourrait tout remettre en cause. Et changer de Premier ministre en pleine épidémie de coronavirus ne serait pas non plus le signal d’une gestion rationnelle de la crise. Le président n’a pas fait de déclarations concernant les propos du Premier ministre. En fin de compte, tous les pontes de la politique se sont tus et laissent passer l’orage.

