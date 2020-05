Etats-Unis: démission du sénateur républicain Richard Burr suspecté de délit d’initié

Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Richard Burr, chef de la commission du renseignement du Sénat, a démissionné le 14 mai 2020. Le 13 février, Richard Burr a vendu des actions qu'il détenait dans les secteurs hôteliers et du touristique durement touchés depuis par la pandémie de Covid-19.

Aux Etats-Unis, le chef de la commission du renseignement du sénat renonce à ses fonctions. Richard Burr est suspecté de délit d’initiés. Il a vendu de nombreuses actions en Bourse peu après avoir été assisté dans le cadre de ses fonctions à des réunions qui l’informait sur le coronavirus. Et il a anticipé la chute des valeurs boursières.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Richard Burr m’a annoncé sa décision de renoncer à ses fonctions pendant la durée de l’enquête menée contre lui. Nous avons convenu que c’était dans l’intérêt de la commission », a annoncé le chef de la majorité républicaine au Sénat.

Le puissant président de la commission de renseignement est suspecté de délit d’initié : il s’est délesté d’un important portefeuille d’actions –pour une valeur estimée entre 580 mille et plus de 1,5 million de dollars- dont des titres de chaînes hotelières, avant le crash suscité par la pandémie. Or il assistait, dans le cadre de ses fonctions, à des réunions quotidiennes qui le prévenaient des dangers du coronavirus.

Son beau-frère s’est également délesté de son portefeuille boursier avant la chute des valeurs. Rien légalement ne contraint Richard Burr à renoncer à ses fonctions, et le sénateur dément avoir commis le moindre délit, mais la presse a révélé ce jeudi 14 mai que police fédérale avait saisi son téléphone portable. Une démarche qui nécessite l’aval du chef du département de la Justice, ce qui atteste du sérieux des soupçons portés contre lui.

