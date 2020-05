La France proteste contre le traitement infligé à son ambassade au Venezuela

Le quai d’Orsay dénonce une série de mesures prises par les autorités vénézuéliennes contre sa représentation diplomatique à Caracas. Depuis une dizaine de jours, la rue de la résidence de l’ambassadeur de France est bloquée par un barrage filtrant, tandis que l’électricité et le gaz ont été coupés.

Avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille

Le courant saute souvent à Caracas, mais la panne qui dure depuis le 3 mai dans la résidence de Romain Nadal, ambassadeur de France au Venezuela, semble être intentionnelle.

Elle coïncide en tout cas avec l’installation, au bout de la rue, d’un barrage filtrant du Sebin, les services de renseignement vénézuéliens.

Les relations se détériorent depuis plus d’un an

Le quai d’Orsay a convoqué deux fois l’ambassadeur du Venezuela en France cette semaine pour lui demander des explications. Car les autorités vénézuéliennes n’ont pas justifié la présence de ce barrage ni ces coupures de gaz et d’électricité. Elles n’ont pas non plus convoqué Romain Nadal pour lui reprocher quoi que ce soit.

Toujours est-il que les relations entre la France et le Venezuela se sont dégradées depuis que Paris a reconnu Juan Guaido comme président par intérim en février 2019. Et elles se sont encore empirées cette année lorsque l’ambassadeur est allé accueillir l’opposant vénézuélien à son retour d’une tournée internationale qui l’a notamment mené à l’Élysée. Un soutien vertement critiqué par « l’autre » président, Nicolas Maduro lui-même.

Reste que, selon les autorités françaises, les mesures prises par Caracas sont une atteinte à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

