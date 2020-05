Coronavirus: le transport aérien en panne, LATAM va supprimer des postes

Aéroport de Porto Alegre au Brésil (illustration): la compagnie LATAM est en difficulté en raison de la pandémie de Covid-19. Rafael Luiz Canossa/ Creative Commons

Texte par : RFI Suivre

Toutes les compagnies aériennes souffrent des restrictions à la circulation dues à la pandémie de Covid-19 et en l'Amérique latine, plus tardivement touchées, la compagnie LATAM-Airlines, née de la fusion de la LAN chilienne et de la TAM brésilienne annonce un plan de suppression de 1400 emplois.