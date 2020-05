Coronavirus: l'Amérique latine et la Caraïbe ont franchi la barre des 500 000 cas

C'est une barre symbolique qui a été franchie en Amérique latine (Caraïbe comprise), également touchée par la pandémie de coronavirus avec un demi-million de personnes contaminées.

Quelque 500 000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 et plus de 28.000 sont décédées, selon un bilan établi par l'Agence France-presse.

Près de la moitié des cas sont concentrés au Brésil qui est le pays de la zone le plus affecté. Les autorités brésiliennes ont comptabilisé samedi près de 15.000 nouveaux cas et plus de 800 décès, faisant grimper le décompte total pour le pays à plus de 230.000 cas confirmés et plus de 15.000 décès depuis le début de la pandémie apparue en Chine en décembre.

La situation dans la région amazonienne est surveillée avec inquiétude. Malgré l'avancée de la pandémie -et la valse des ministres de la Santé-, le président Jair Bolsonaro persiste dans son refus des mesures de confinement décidées par certains gouverneurs.

- O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total. pic.twitter.com/3xniiWMdmM Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 16, 2020

En nombre de cas, le Pérou est le deuxième pays de la région le plus touché, suivi du Mexique. Des médecins cubains doivent d'ailleurs arriver en renfort. Mais c'est le Mexique compte davantage de victimes avec plus de 5000 morts. Suivent ensuite le Chili, l'Equateur et la Colombie. L'Argentine, autre grand pays du sous continent arrive loin derrière avec 363 décès ce dimanche 17 mai.

Mais le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations en raison de la disparité des politiques de diagnostic suivies par chaque pays, beaucoup ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Par aileurs, dans certaiens régions, en raison de l'isolement ou du manque d'infrastructures sanitaires, il est difficile d'établir des bilans précis.

avec agences

