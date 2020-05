Achat de respirateurs en Bolivie: le ministre de la Santé arrêté pour corruption

Le ministre de la santé bolivien Marcelo Navajas (à gauche), accompagné du directeur de la Force spéciale de lutte contre la criminalité Ivan Rojas, lors de son arrivée à La Paz le 20 mai 2020. ABI / AFP

Scandale de corruption en Bolivie, où a été révélé un surcoût dans l’achat de respirateurs à une entreprise espagnole. Ce mercredi, le ministre de la Santé a été arrêté, et l’enquête est en cours. Le pays compte un peu plus de 4 000 malades et quasiment 200 morts dûs au Covid-19.