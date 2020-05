Malgré le coronavirus, Donald Trump somme les États américains de rouvrir les lieux de culte

Les églises seront-elles à nouveau pleines aux États-Unis ? Donald Trump souhaite en tous cas qu'elles puissent accueillir les fidèles. Le président américain a ordonné ce vendredi 22 mai aux gouverneurs de rouvrir les lieux de culte. Les autorités sanitaires appellent à la prudence, car le coronavirus n’a pas terminé sa propagation aux États-Unis, qui s’approchent du seuil fatidique des 100 000 morts.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Je déclare les églises les synagogues les mosquées comme des lieux essentiels », a annoncé ce vendredi le président américain, avant de menacer les gouverneurs : « J’appelle les gouverneurs à ouvrir les lieux de culte maintenant, dès ce week-end. S’ils ne le font pas, je surmonterai leur pouvoir. »

Mais Donald Trump n’a pas expliqué comment il comptait imposer sa loi aux gouverneurs, qui sont les seuls habilités à lever les consignes de confinement contre la pandémie de coronavirus.

Électorat évangélique

Le président ne fréquente que très rarement les lieux de culte et sa déclaration est avant tout politique : elle vise à satisfaire les attentes de son électorat évangélique. Certains pasteurs ont d’ailleurs réagi avec enthousiasme à la déclaration du président.

Les églises sont toujours fermées dans près de la moitié des États américains. Dans plusieurs d’entre eux, des plaintes ont été déposées pour atteinte à la liberté de l’exercice du culte. De leur côté, les autorités sanitaires préconisent la plus grande prudence et demandent d’éviter tout rassemblement de plus de dix personnes.

