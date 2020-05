Au Pérou, le coronavirus se propage malgré le confinement

Les marchés publics sont devenus au Pérou de véritables foyers de contamination. REUTERS/Sebastian Castaneda

Le Pérou a enregistré cette semaine 28 000 nouvelles infections au Covid-19. La nation andine, qui compte désormais près de 110 000 cas confirmés de coronavirus et déplore plus de 3 100 décès, devient ainsi le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine.