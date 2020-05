Mort de George Floyd: plusieurs États américains en appellent à la Garde nationale

La Garde nationale déployée lors de manifestation à Atlanta en Georgie le 30 mai 2020. REUTERS/Dustin Chambers

Après la mort de George Floyd, la colère de la communauté noire s'étend à tous les États-Unis. Des rassemblements parfois émaillés de violences ont eu lieu dans près d’une centaine de villes américaines comme Chicago, Miami, New York, Los Angeles ou Philadelphie… Devant l’ampleur des événements, plus d’une douzaine d’États ont décidé de mettre en place un couvre-feu et de faire appel à la Garde nationale.