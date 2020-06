Brésil: alors que le coronavirus se propage, vers un déconfinement à la carte?

Le président brésilien Jair Bolsonaro, à cheval, lors d'un rassemblement de ses partisans, le 31 mai 2020, à Brasilia. REUTERS/Ueslei Marcelino

Texte par : RFI Suivre

Au Brésil, le coronavirus se propage toujours à grande vitesse. Le pays qui est considéré aujourd’hui comme le principal foyer du Covid-19 dans le monde, compte plus de 29 000 décès et plus d’un demi-million de cas confirmés. Mais le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 est bien supérieur aux chiffres officiels.