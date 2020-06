Manifestations aux États-Unis: Donald Trump opte pour la manière forte

Pour sa première prise de parole publique, en direct depuis la Maison Blanche, Donald Trump a fait plusieurs annonces martiales : déploiement de milliers de militaires à Washington, demande aux gouverneurs de «dominer les rues» de leurs États... Alors que l'autopsie officielle de la mort de George Floyd, il y a une semaine, confirme l'homicide et que les manifestations s'étendent à travers le pays, le président américain fait un pas de plus vers l'escalade.

Le président américain Donald Trump a promis lundi de mettre fin « maintenant » aux manifestations violentes qui secouent les principales villes des États-Unis depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain de 46 ans, George Floyd. L'autopsie officielle a confirmé, lundi 1er juin, un décès par asphyxie et arrêt cardiaque lors de son interpellation par la police de Minneapolis, un genou du policier sur son cou lui ayant fatalement couper la respiration.

Lors de cette allocution prononcée en direct à 22h30 GMT depuis les jardins de la Maison Blanche, Donald Trump a qualifié les débordements de dimanche 31 mai à Washington de « honte » et les considère comme du « terrorisme intérieur », une décision déjà annoncée par le ministre de la Justice.

« Je mobilise toutes les ressources fédérales, civiles et militaires, pour stopper les émeutes et pillages, destructions et incendies. Et protéger les droits des Américains, y compris le 2ème amendement », a-t-il dit. Il décide l'envoi de renforts militaires et policiers dans les rues de Washington. « Des milliers de soldats lourdement armés », a même appuyé le président américain.

Donald Trump s'est également adressé aux maires et gouverneurs pour leur demander de « dominer les rues » de leurs villes et États. « Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux », a-t-il menacé. Un message qui confirme les fuites qui ont eu lieu quelques heures auparavant.

Fuite importante. @CBSNews a obtenu l'audio d'1 appel survolté de #Trump aux gouverneurs qui affrontent les émeutes. Il les appelle à 1 répression maximale, avec des arrestations et des traques numériques, et des emprisonnements massifs. "Vous devez les dominer".

RT+ https://t.co/qe9voaatE8 Corentin Sellin (@CorentinSellin) June 1, 2020

Tandis que le président s'exprimait, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants à proximité de la résidence présidentielle. Majoritairement pacifistes durant la journée, les manifestations basculent dans la violence une fois la nuit tombée, donnant lieu à des pillages et des affrontements entre contestataires et forces de l'ordre.

Enfin son allocution achevée, dans un acte théâtral inédit, Donald Trump a quitté la Maison Blanche pour se rendre, à pied, devant l'église Saint John, bâtiment emblématique tout proche et qui a été dégradé dimanche soir par un départ de feu en marge d'une manifestation contre le racisme. Arrivé, Bible en main, devant ce bâtiment emblématique surnommé « l'église des présidents », il a déclaré : « Nous avons un grand pays », et « c'est le plus grand pays du monde. Et nous allons garantir sa sécurité », a-t-il ajouté un peu plus tard, rejoint devant le bâtiment notamment par le ministre de la Justice Bill Barr et par la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. Les forces de l'ordre avaient auparavant évacué les nombreux manifestants présents sur le site et dans le square Lafayette adjacent.

La garde nationale semble avoir évacué Lafayette square pour permettre à Donald Trump de se rendre dans cette église St John située juste en face de la Maison Blanche. Un début d’incendie a eu lieu hier soir dans le sous sol de l’édifice. pic.twitter.com/tRsNOVl5jk anne corpet (@annecorpet) June 1, 2020

Lors d'une scène au caractère extaordinaire lundi 1er juin, Donald Trump, à l'issue d'une déclaration sur les manifestations en cours aux États-Unis, s'est dirigé vers l'église Saint-John, une Bible à la main. REUTERS/Tom Brenner

Ni le renvoi de l'agent coupable de la bavure, Derek Chauvin, ni son arrestation postérieure n'ont calmé les esprits, bien au contraire: les protestations se sont propagées dans au moins 140 villes américaines. Face aux affrontements mêlant manifestants, casseurs et forces antiémeute, les soldats de la Garde nationale ont été déployés dans plus de deux douzaines de métropoles, dans un climat de tension inédit depuis les années 1960.

L'agent Derek Chauvin, qui a été inculpé d'homicide involontaire, doit comparaître le 8 juin devant un tribunal. Pas de quoi espérer donc une baisse immédiate de la tension ambiante, d'autant que cette même semaine prochaine seront célébrées les obsèques de George Floyd, au Texas.

L'émotion a dépassé les frontières des États-Unis. Des manifestations contre les brutalités policières et le racisme aux Etats-Unis ont aussi eu lieu durant le week-end en Grande-Bretagne, en Allemagne ou au Canada et lundi en Nouvelle-Zélande. Lundi toujours, des milliers de personnes se sont rassemblées à Dublin et Amsterdam.

