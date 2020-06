Coronavirus: Rio reprend ses activités en pleine pandémie

Si les commerces ont pu réouvrir à Rio de Janeiro, les temples et et églises comme la Candelaria ont dû restés fermés. MAURO PIMENTEL / AFP

Texte par : RFI

Depuis une semaine, le Brésil enregistre plus de mille morts par jour et n’aurait pas encore atteint le pic, selon les experts. Mais le maire de Rio de Janeiro a annoncé une réouverture partielle et graduelle à partir de ce mardi 2 juin. Une mesure très controversée parmi les scientifiques et la population.