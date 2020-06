Coronavirus: au Venezuela le gouvernement Maduro et Juan Guaido ont négocié un accord

Au Venezuela, le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition conduite par Juan Guaido ont annoncé avoir trouvé un accord pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, avec le soutien de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

Le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro et le chef de l'opposition et président du Parlement, Juan Guaido, ont conclu un accord pour rechercher ensemble des fonds destinés à lutter renforcer la lutte contre le coronavirus au Venezuela, avec le soutien de l'OPS, l'Organisation panaméricaine de la Santé. « Les deux parties proposent de travailler de manière coordonnée, en coordination et avec le soutien de l'OPS, à la recherche de ressources financières qui contribueraient au renforcement des capacités de réaction du pays » face à la pandémie de coronavirus.

Le document a été lu mardi à la télévision officielle, par le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Le service de communication de Juan Guaido avait annoncé un peu plus tôt dans un communiqué qu'avait été signé « un plan de coopération technique pour traiter la crise humanitaire du coronavirus ». Le texte a été signé par le ministre vénézuélien de la Santé, Carlos Alvarado, par un délégué du Parlement, Julio Castro, et par un représentant de l'OPS.

L'OPS, interrogée par l'AFP, a confirmé la conclusion de l'accord, sans donner de détails. Selon l'équipe de Juan Guaido, l'OPS recevra « des fonds approuvés pour l'aide humanitaire », et l'accord permettra de verser des fonds pour le traitement de la pandémie « dans les mains d'organismes internationaux » et non du gouvernement de M. Maduro.

Luego de meses de insistencia y lucha, logramos que la OPS reciba la donación aprobada por la AN para atender la pandemia en Venezuela.



Nuestra política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y salir de la dictadura.



Urge el Gobierno de Emergencia Nacional. https://t.co/4QHmH34psf Juan Guaidó (@jguaido) June 3, 2020

Les relations entre le gouvernement de Nicolas Maduro et Juan Guaido sont habituellement très tendues. M. Guaido, président du Parlement, seule institution vénézuélienne contrôlée par l'opposition, ne reconnaît pas la légitimité de M. Maduro, et il s'est proclamé en janvier 2019 président par intérim du Venezuela. Un président officiellement reconnu par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis.

Le Venezuela compte officiellement plus de 1800 cas de contaminations au Covid-19 et 18 décès. Mais des organisations internationales comme Human Rights Watch jugent que ces chiffres sont sous-estimés et que le bilan réel est bien plus lourd. La pandémie frappe un pays déjà durement touché par grave crise économique et un effondrement des services publics. La crise a provoqué l'exode de quelque cinq millions de Vénézuéliens depuis 2015, selon l'ONU.

(avec AFP)

