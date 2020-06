Mort de George Floyd: Obama salue un «changement de mentalité» chez les manifestants

THE OBAMA FOUNDATION / AFP

L’ex-président américain s’est exprimé pour la première fois ce mercredi 3 juin en vidéoconférence sur la vague de protestation qui secoue le pays, depuis la mort d’un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Barack Obama voit motif à espérer dans cette large mobilisation, à l'inverse de Donald Trump qui continue de dénoncer un mouvement manipulé par des groupes aux intentions malfaisantes.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Une tragédie. C’est ainsi que Barack Obama a qualifié la mort de Georges Floyd, et celles de plusieurs autre noirs américains tués par la police ces derniers mois, dont l’ex-président a cité les noms. Mais résolument optimiste, Barack Obama voit de quoi espérer dans le mouvement qui a jeté des centaines de milliers d’Américains dans la rue, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet.

« Il y a un changement d’état d’esprit qui s’installe, a souligné le prédécesseur de Donald Trump. Une plus grande reconnaissance que nous pouvons faire mieux. Et c’est le résultat direct de l’activité, de la capacité d’organisation, de mobilisation, de l’engagement de tant de jeunes à travers le pays, qui se sont mis en première ligne pour faire la différence. Et je veux juste leur dire merci. »

Réformes locales de la police

Pour l'ancien président américain, ce changement pourrait aussi aboutir à des réformes au niveau national mais aussi au niveau local. « J'exhorte chaque maire dans ce pays à revoir ses politiques en matière d'usage de la force avec des membres de leur communauté et à s'engager à rendre des comptes sur les réformes promises », a-t-il déclaré.

Quelques minutes après l’intervention de Barack Obama, Donald Trump était interrogé sur Newsmax, un site ultra conservateur. « En ce moment, le pays a besoin de la loi et de l’ordre, a déclaré le président, parce qu’il y a beaucoup de gens nocifs qui utilisent la mort de Georges Floyd pour faire de mauvaises actions. » Deux visions radicalement opposées des foules qui continuent de battre le pavé américain pour demander plus de justice.

"Les deux candidats à la présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, ont beaucoup à perdre avec cette crise." Lauric Henneton, professeur de civilisation américaine à l'université de Saint Quentin

