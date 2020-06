Baisse surprise du chômage aux États-Unis en mai

À Brooklyn, les bureaux du département du Travail de l'État de New York.

Le département du Travail a publié ce 5 juin son rapport mensuel sur l'emploi et les chiffres sont meilleurs qu'attendus. Contre toute attente, l'économie américaine a créé 2,5 millions d'emplois.

Publicité Lire la suite

Rebond spectaculaire et inattendu : le taux de chômage des États-Unis est tombé à 13,3% en mai, contre 14,7% en avril, son plus haut niveau depuis 1948. Ces bons résultats déjouent les prévisions des analystes les plus pessimistes qui tablaient sur un taux proche de 20%.

Malgré la violence du choc économique dû à la pandémie de coronavirus, l'économie américaine a réussi à créer 2,5 millions d'emplois non-agricoles. Le nombre de chômeurs a baissé d'un peu plus de 2 millions, pour s'établir au mois de mai à 21 millions dans le pays.

Le président Donald Trump s'est immédiatement auto-congratulé de cette baisse surprise, saluant sur Twitter un « rapport sur l'emploi vraiment génial. Grand président Trump (je plaisante mais c'est vrai)! ».

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Ces créations de postes représentent un espoir pour les millions d'Américains qui ont perdu leur travail et marquent le redémarrage de l'activité économique aux États-Unis. Les secteurs qui repartent sont ceux des loisirs, de la santé, de l'éducation, de la construction, et de la vente au détail. En revanche, le secteur public continue de perdre des emplois.

La crise du coronavirus a accentué les disparités économiques. Le taux de chômage des Américains blancs est de 12,4%, inférieur à celui des Afro-Américains qui est de 16,8% et à celui des Hispaniques qui atteint 17,6%. Ces inégalités risquent d'exacerber les manifestations antiracistes qui sévissent actuellement aux États-Unis.

► À lire aussi : Coronavirus: aux États-Unis, le chômage explose

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne