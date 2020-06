Coronavirus: le Pérou en quête désespérée d'oxygène

Lima, le 27 mai 2020. REUTERS/Sebastian Castaneda

Texte par : RFI Suivre

Deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par l’épidémie de coronavirus (avec plus de 180.000 cas et près de 5.000 morts), le Pérou est actuellement confronté à une pénurie d'oxygène médical. Ce problème qui concernait jusqu'ici essentiellement la région de Loreto, en Amazonie péruvienne, touche aujourd'hui jusqu'aux hôpitaux de la capitale. Résultat, les familles des patients touchés par le Covid-19 sont obligées de s’en procurer par elles-mêmes, tandis que les prix des bouteilles d’oxygène flambent.