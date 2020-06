«Pas de justice, pas de paix»: foule à Washington pour George Floyd

Une cérémonie a lieu ce samedi en Caroline du Nord, en hommage à Georges Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Il sera enterré mardi à Houston au Texas. Après une dizaine de jours de contestation à travers les États-Unis suite à son décès, la mobilisation ne faiblit pas. La capitale fédérale accueille une grande manifestation ce samedi.

De notre correspondante à Washington,

C’est une foule immense qui déambule dans les rues de Washington. Tous les axes de circulation du centre-ville sont interdits aux voitures et partout des cortèges défilent pour réclamer plus de justice pour la communauté noire. Les abords de la Maison Blanche, cernée par une barrière de sécurité de plus de trois kilomètres, sont bondés. Sur Constitution avenue, entre le Congrès et la Maison Blanche, des milliers de personnes étaient assises tout à l’heure

Mobilisation également devant le Lincoln Mémorial, et une foule très dense est descendue du Capitole pour rejoindre ceux qui se pressent déjà autour de la Maison Blanche. Une douzaine d’organisations différentes avaient appelé à manifester et l’atmosphère est bon enfant, détendue. « Cela me donne de l’espoir », disait une jeune afro-américaine venue du Maryland voisin. Et d’ajouter : « C’est la première fois que je vois autant de monde, de tous âges, de toutes cultures, défiler pour les droits de ma communauté. »

