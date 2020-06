Coronavirus: premier retour de médecins cubains appelés en renfort en Italie

Ce lundi 8 juin, 52 professionnels de santé envoyés en Italie pour lutter contre le Covid-19 rentrent à Cuba. Un retour célébré en grande pompe. Mais ces missions médicales ont aussi fait l’objet de nombreuses critiques notamment sur leur coût, dont on ignore pourtant le montant. Ce qui est sûr c’est que cette crise du coronavirus aura permis à Cuba de redorer son blason.

De notre correspondante à La Havane,

De Milan à La Havane, après deux mois à l’hôpital de Crema, 36 médecins et 15 infirmiers rentrent ce lundi avec « le sentiment du devoir accompli » et les remerciements des autorités italiennes.

Des remerciements ainsi qu’un chèque dont on ignore le montant. Mais ce coût a été critiqué par des médecins en Italie et en Afrique du Sud où Cuba a également envoyé une brigade médicale.

Au total, 1 800 professionnels de santé cubains ont prêté main forte à 27 pays dans la lutte contre le coronavirus. Un geste humaniste selon le gouvernement, une entrée de devises aussi.

Mais selon l’économiste Ricardo Torres, ces missions ne compenseront pas les pertes financières engendrées par la crise à Cuba.

« Combien Cuba va recevoir pour l’envoi de ces brigades, qui font parti d’un contingent spécial qui agit en cas d’urgence et de catastrophes, s'interroge-t-il. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit bien rentable. Cela couvrira les dépenses bien sûr, mais que cela engendre une entrée nette de liquidités pour le pays, je ne crois pas. Après, ce sont des spéculations parce qu’il n’y aucune information publique à ce sujet, mais ce qui est certain, c’est que c’est un marketing gratuit et très bénéfique pour l’industrie médicale de l’île. »

Le ministre de la Santé cubain précisait la semaine dernière, face aux critiques et aux « campagnes de discrédit », selon lui, que 61 237 patients dans le monde atteint du coronavirus ont été pris en charge par les médecins et infirmiers cubains.

