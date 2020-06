Coronavirus: New York amorce son déconfinement

Cent jours après la découverte du premier cas de coronavirus à New York, la ville qui était devenue l'épicentre mondiale de cette épidémie (205 000 contaminations, 22 000 morts) entame son retour à la normale. C'est l'une des dernières villes américaines à commencer le déconfinement. Magasins de vêtements, chantier et usines reprennent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Toute la journée, le téléphone n’a pas arrêté de sonner. « On a beaucoup d’appels de gens qui se demandent comment ça va se passer », explique Nicole Paniteri, au milieu des cartons, tandis qu'elle réorganise sa petite boutique de vêtements et d’accessoires pour femme. Cela faisait presque trois mois qu’elle avait dû fermer à cause de l’épidémie de coronavirus. Elle avait dû se limiter à la vente en ligne. Aujourd’hui, avec le début de la première phase de déconfinement de New York, elle peut enfin rouvrir.

« Ca fait du bien ! En plus il fait beau, et on est très contents de revoir les visages même masqués ! On s’y remet petit à petit et les clients peuvent littéralement faire leur shopping depuis la vitrine », se réjouit-elle.

Comme Nicole Paniteri, ils sont près de 400 000 New Yorkais à retourner cette semaine au travail. Des magasins de vêtements, les chantiers de construction ou encore les usines. Après 78 jours de confinement, New York, qui a été la ville américaine la plus durement touchée par l’épidémie, commence un retour progressif à la normale.

Stigmates des pillages

Cependant, la réouverture de cette capitale de la consommation paraît limitée pour l'instant : de nombreux magasins ont en fait décidé de reporter leur réouverture en raison des manifestations actuelles. Certaines boutiques de Manhattan ont été pillées et ont subi d’importants dégâts. De nombreux magasins sont protégées de contreplaqués. Le couvre-feu imposé par la ville n'est par ailleurs levé que depuis dimanche.

De toute façon, pour le moment, les magasins ne peuvent pas encore accueillir de clients. Tout se fait sur le trottoir. Des commandes à récupérer ou un objet repéré en vitrines. Nicole Paniteri propose aussi des tours virtuels de ses produits. « Je ne dirais pas que c’est un nouveau départ. Je pense que c’est un bon début, mais la route est encore longue. »

Si tout va bien, la seconde phase de déconfinement devrait avoir lieu dans deux semaines avec l’ouverture de commerces supplémentaires et le retour des terrasses de restaurant avec capacité limitée.

« Voici le jour où New York commence à rouvrir et je suis si heureux de voir ce jour enfin arrivé », a déclaré le gouverneur de New York Andrew Cuomo, cent jours exactement après la confirmation du premier cas dans la capitale économique américaine. 450 morts supplémentaires en 24 heures ont été déplorés lundi, soit un plus bas depuis deux mois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne