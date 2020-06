Obsèques de George Floyd: de l'émotion, mais la politique n'est jamais loin

Joe Biden a délivré un message enregistré sur bande vidéo lors des funérailles de George Floyd à l'église The Fountain of Praise à Houston, ce mardi 9 juin.

C'est le point final de plusieurs jours de cérémonies en hommage à George Floyd. Ses obsèques ont lieu ce mardi à Houston, la grande ville du Texas où a grandi cet Afro-Américain de 46 ans devenu icône de la lutte contre le racisme et les violences policières après son décès il y a 15 jours lors de son interpellation à Minneapolis. Une cérémonie empreinte d'émotion, mais la politique n'est jamais loin. Reportage.

Publicité Lire la suite

Dans la communauté afro-américaine, il n’y a pas de bonne cérémonie sans gospel. Alors l’hommage à George Floyd commence par une série d’homélies en chanson.

Et puis, voici la politique et le réquisitoire d’Al Green, l’élu démocrate qui représente le Texas à la Chambre des représentants : « Son crime, c’est d’être né Noir. Car ce pays ne s’est toujours pas réconcilié avec nous. On a survécu à l’esclavagisme, mais on ne s’est toujours pas réconciliés. On a survécu à la ségrégation, mais on ne s’est pas réconciliés. Tous les jours, nous sommes discriminés, parce qu’on ne s’est pas réconciliés. Il est temps qu’au sommet de l’État, quelqu’un se dise que c’est son affaire de réconcilier les Noirs avec l’Amérique. »

L’émotion aussi des proches de George Floyd. Son frère, sa nièce qui le disent : « Maintenant qu’on en est là, il faut que les lois changent. Il ne peut pas être mort pour rien. »

► À lire aussi : Des milliers de personnes se recueillent devant la dépouille de George Floyd

Autre intervention remarquée, celle de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, présent à Houston. « L'heure de la justice raciale » est venue aux États-Unis, a t-il déclaré dans une vidéo diffusée pendant la cérémonie des obsèques. George Floyd doit ensuite être enterré aux côtés de sa mère décédée il y deux ans.

► À lire aussi : Biden rend hommage à George Floyd pendant que Trump reçoit les responsables de la police

♦ Long silence et genou à terre à Paris en hommage à George Floyd

Au même moment que se déroulent les obsèques de George Floyd à Houston, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France. À Paris, quelque 2 400 personnes étaient réunies place de la République. Une façon de lui rendre hommage.

Ce n’est pas la marée humaine de la semaine dernière mais tout de même il y a beaucoup de jeunes dans la foule, des Noirs, des Blancs venus saluer la mémoire de George Floyd. Tous ont été très marqués par les images de l’arrestation de l’homme de 46 ans.

Tous témoignent d’ailleurs de la même chose. Ce qu’il se passe aux États-Unis : les violences policières, le racisme, le contrôle au faciès selon la couleur de peau. Ils le vivent. Ils le voient au quotidien, ici en France.

La foule observe huit minutes de recueillement un genou posé sur le bitume de la place. Les pancartes « Je ne peux plus respirer » et « Plus jamais ça » tendues vers le ciel.

Puis les prises de paroles s’enchaînent. La chanteuse Camélia Jordana passe sur l’estrade. C’est elle qui avait lancé une première alerte il y a quelques semaines sur un plateau de télévision exprimant sa peur de la police.

Beaucoup d’hommes et de femmes politiques de gauche étaient également présents pour un rassemblement à la tonalité différente de celui de la semaine dernière. Le message, lui, reste pourtant le même. Contre le racisme. Contre les violences policières et pour l’égalité entre êtres humains.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne