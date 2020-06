Brésil: la Cour suprême exige la publication des statistiques du Covid-19

Des employés des pompes funèbres transportent le cercueil d'une personne décédée du coronavirus à Rio de Janeiro le 18 mai 2020. Le Brésil est particulièrement touché par l'épidémie. REUTERS/Ricardo Moraes

Au Brésil, la pandémie de coronavirus ne cesse de se propager de manière drastique. On compte désormais 32 091 cas de décès pour un total de 739 503 contaminations, selon les données officielles du ministère de la Santé. Des données officielles qui ont suscité une polémique depuis quelques jours. Vendredi dernier, les autorités ont changé leur façon de compter les cas de contaminations et de décès, en publiant seulement les données des dernières 24 heures. La Cour suprême est alors intervenue lundi et a demandé au gouvernement de publier tous les chiffres liés au Covid-19, notamment le nombre total de contamination et de décès.