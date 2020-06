Entretien

Chef de la diplomatie canadienne sur RFI: «On doit agir collectivement» contre le racisme

Audio 12:25

Francois-Philippe Champagne (image d'illustration). REUTERS/Jorge Silva

Texte par : Stefanie Schüler Suivre

Dans une interview exclusive accordée à RFI et France 24, François-Philippe Champagne s’exprime sur le racisme systémique dans les pays occidentaux. Le ministre canadien des Affaires étrangères revient aussi sur la crise diplomatique sans précédent qui oppose le Canada à la Chine sur l’affaire Huawei et s’insurge contre la « détention arbitraire » de deux citoyens canadiens en Chine. Le ministre estime par ailleurs qu’il faut repenser le multilatéralisme, notamment face à la pandémie du coronavirus. Autant de sujets que le Canada compte faire entendre, alors qu’il est candidat à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Pour l’obtenir, le Canada a besoin des voix du continent africain.