Mort de George Floyd: les barrières de la Maison Blanche couvertes de revendications

À Washington, des militants de Black Lives Matter campent toujours devant la Maison Blanche. La place rebaptisée « Black Lives Matter » par la maire afro-américaine de la capitale fédérale est devenue un lieu de rencontres, de discussions, et d’expression artistiques. La barrière de sécurité qui cerne la Maison Blanche a notamment été recouverte sur plus d’une centaine de mètres de pancartes, de dessins, de messages. Reportage.

De notre correspondante à Washington,

Nathan est venu de Maryland pour accrocher la photo de George Floyd à côté d’un drapeau américain : « Il y a de la colère et de la déception sur la manière dont les Noirs sont traités. En accrochant tous ces messages les gens expriment la peine qu’ils ressentent depuis des années. »

Tarida et son fils se font photographier devant les messages et dessins qui dissimulent la vue sur la Maison Blanche.

« Ils ont mis cette barrière ici pour maintenir les gens éloignés. On peut tenir les gens à l’écart d’un batiment, mais on ne peut pas les empêcher de penser. On ne peut les faire taire. Tout finit par sortir et je pense que c’est ce qui se passe ici. »

Beaucoup d Afro américains viennent se faire prendre en photo devant : « on a transformé un message négatif, la barrière, en message positif, plein d’espoir » dit cette mère venue du Maryland avec son fils pic.twitter.com/PinaiUdLbF anne corpet (@annecorpet) June 9, 2020

Un peu plus loin, Moïse peint un arc-en-ciel marron sur le contreplaqué qui protège les vitrines d’un restaurant. « On a été conditionné pour penser que marron n’est pas beau alors que c'est une belle couleur », dit il.

John Chasam a obtenu l’autorisation de nombreuses boutiques pour décorer les planches qui masquent leur devanture. « On passe d’un message qui signifie dégats, destruction, violence à l’expression de l’amour, de l’espoir, de l’inspiration. C’est important. », explique-t-il.

Pat qui s’exastie devant une fresque confirme : « Ces peintures sont magnifiques, elles sont extraordinaires. Elles parlent d’opportunité, d’égalité, de changement et le changement arrive aux États-Unis. »

