A la Une: les favelas brésiliennes face au coronavirus

Le Brésil est devenu le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus. Dans les favelas, durement impactées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, l’entraide s’organise. C’est un reportage à lire dans le Washington Post. La correspondante du journal s’est rendue dans un des quartiers les plus pauvres de la banlieue de Sao Paulo. Elle a pu observer qu’en absence de prise en charge des autorités, les habitants ont mis en place des comités de soutien à destination des personnes vulnérables. Parmi eux, Laryssa da Silva. La jeune mère célibataire vit à Paraisopolis, un bidonville qui, contrairement à ce que son nom suggère, n’a rien de paradisiaque. Ici, une personne atteinte du Covid-19 a 10 fois plus de chances de mourir de la maladie qu’une habitante d’un quartier aisé de Sao Paulo. Laryssa da Silva a perdu son emploi de serveuse à cause de la crise sanitaire. Sans ressources, elle ne pouvait plus nourrir ses deux enfants de 2 et 4 ans.

Mais la jeune femme a décidé de ne pas baisser les bras. Elle a joint une ONG locale et a été désignée « présidente de rue ». Elle est désormais responsable du bien-être de 70 personnes. Plusieurs fois par semaine, elle leur rend visite et note leurs besoins dans un carnet : une visite médicale, du savon, des couches. « En fait, nous jouons ici le rôle du gouvernement », explique-t-elle à la correspondante du Washington Post. Un gouvernement qui continue de nier la gravité de la pandémie qui a fait jusqu’à présent près de 40 000 morts dans le pays, rappelle le journal. Et le pic n’est pas encore atteint.

Aux États-Unis, la vie reprend malgré l’augmentation des nouvelles infections

Le Covid-19 continue à se propager, mais la plupart des États poursuivent leur réouverture, la normalisation de la vie sociale et économique. C’est le cas notamment de la Californie. Malgré une augmentation des cas de Covid-19, les habitants de Los Angeles vont pouvoir retrouver à partir de demain leurs salles de gym, leurs musées et leurs terrains de sport, à la Une du Los Angeles Times.

Selon le journal, les autorités locales sont conscientes du fait que le redémarrage présente un risque. « On s’attend à ce que les cas de nouvelles contaminations augmentent au fur et à mesure que la vie californienne reprend son cours », explique au journal un responsable politique sous couvert d’anonymat. Hier, pour la deuxième journée consécutive, la Californie a recensé plus de 3 000 cas de nouvelles contaminations. Le nombre de personnes décédées augmente aussi, mais le gouverneur ne souhaite pas revenir sur sa décision de redémarrer l’économie.

Le gouvernement américain tourne-t-il déjà la page du Covid-19 ?

Une attitude que l’on retrouve aussi dans la capitale Washington. Pour le gouvernement américain, il semble que le Covid-19 ne soit plus un sujet de préoccupation. C’est en tout cas l’analyse du New York Times. Selon les données obtenues par le journal, les nouvelles infections continuent à augmenter dans 21 États. Le New York Post parle déjà d’une deuxième vague qui serait en train de frapper la Floride, le Texas et l’Arizona. Mais le président et le Congrès sont déjà en train de tourner la page du Covid-19, écrit le New York Times.

L’attention du président Donald Trump est focalisée sur la vague des manifestations provoquée par la mort de George Floyd. Le Congrès, lui, se penche sur les violences policières. Cette attitude inquiète les responsables de la santé. Selon ces experts, il est important que les autorités politiques et sanitaires continuent d’adresser à la population des messages clairs tant que la pandémie n’est pas endiguée.

Le difficile retour des migrants vénézuéliens dans leurs pays

De nombreux migrants vénézuéliens qui avaient quitté leur pays pour fuir la crise économique sont frappés de plein fouet par les conséquences du coronavirus. Installés dans d’autres pays d’Amérique latine, ils ont souvent perdu leur emploi. C’est donc le cœur lourd que beaucoup de Vénézuéliens ont décidé de rentrer dans leur pays. C’est le cas de Maria Laura Aldana. Son histoire est à lire dans le journal péruvien El Comercio. La jeune femme a quitté le Pérou où elle vivait du commerce informel, a traversé toute la Colombie, à pied, en camion et sur le dos d’un âne.

Arrivée enfin à la frontière vénézuélienne, elle doit maintenant patienter dans un camp de fortune, car les autorités de son pays ont restreint l’entrée des migrants. De 300 personnes, on est passé à 100 personnes, tous les trois jours. Maria Laura Aldana est en colère : « J’ai traversé tout un pays pour rien », explique-t-elle au journaliste. Il faut dire que ces migrants ne sont pas les bienvenus au Venezuela, leur pays d’origine. Le gouvernement chaviste les accuse d’importer le Covid-19 dans le pays, certains hauts fonctionnaires ont qualifié les personnes désireuses de rentrer d’« armes biologiques ». Une situation difficile pour ces migrants qui se trouvent rejetés à la fois par le gouvernement colombien et celui du Venezuela.

