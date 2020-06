Donald Trump va reprendre ses meetings, malgré le coronavirus

Aux États-Unis, le Covid-19 continue de faire de nombreuses victimes et les infections repartent à la hausse dans une vingtaine d’États. Mais le président américain estime que le pire est passé.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Nos meetings sont de retour, nous pensons organiser le premier en Oklahoma, dans un stade flambant neuf à Tulsa », a annoncé ce mardi Donald Trump. Selon la Maison Blanche, ce premier grand rendez-vous populaire aura lieu le 19 juin.

La date et le lieu n’ont surement pas été choisis au hasard : il s'agit du jour où les États-Unis célèbrent l’abolition de l’esclavage et Tulsa a été le théâtre, en 1921, d’un des plus importants massacres de Noirs de l’histoire américaine.

Le président a aussi évoqué des rassemblements en Floride, en Arizona, et en Caroline du Nord, trois États où le nombre d’infections par le coronavirus est en hausse.

Popularité en berne

Mais Donald Trump ne semble pas préoccupé par la pandémie : il s’est vanté de toujours faire salle comble et ne compte pas, a priori, imposer le port du masque à ses admirateurs.

Le président estime aussi que sa présence sur le terrain est le meilleur moyen de remobiliser son camp. Un sondage Gallup indiquait ce mardi que sa cote de popularité avait chuté de dix points en un mois.

