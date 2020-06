Les États-Unis annoncent des sanctions économiques contre des responsables de la CPI

Le siège de la CPI à La Haye. © REUTERS/Eva Plevier/File Photo

Texte par : RFI Suivre

Le président américain a autorisé des sanctions économiques et des interdictions de voyage aux Etats-Unis contre des responsables de la Cour pénale internationale et des fonctionnaires engagés dans les dossiers Afghanistan et Palestine, ouverts par la procureure Fatou Bensouda. Les sanctions s’étendent aussi à leur famille proche.