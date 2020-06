Reportage

Pérou: les vendeurs ambulants de retour dans les rues de Lima malgré le confinement

Une femme portant un masque de protection vend du poulet à Comas, dans la banlieue nord de Lima, le 11 juin 2020 (photo d'illustration). ERNESTO BENAVIDES / AFP

À cause des mesures de lutte contre le coronavirus, les vendeurs ambulants avaient disparu des rues de la capitale du Pérou depuis la mi-mars. Mais malgré la prolongation du confinement jusqu’au 30 juin, ils sont de plus en plus nombreux à faire leur retour dans la ville, par nécessité.