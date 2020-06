Coronavirus: l'état du monde face à la pandémie du 8 au 14 juin

La semaine qui s'est écoulée a été marquée par la progression de l’épidémie en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Le Brésil est devenu le deuxième pays le plus endeuillé. Les signes d’une deuxième vague apparaissent en Chine et aux États-Unis et suscitent une forte inquiétude. Dans le monde, la pandémie a fait 430 289 morts, et infecté près de 7,8 millions de personnes.

Les régions ou pays où la pandémie recule

L’épidémie continue son recul en Europe. À partir de ce lundi 15 juin, les restrictions de circulation devraient être levées à l’intérieur de l’Union européenne par les trois quarts des États membres. En attendant, le déconfinement s’accélère dans les pays et certains commencent même à s’ouvrir au tourisme pour la saison estivale.

La France va rouvrir progressivement ses frontières avec l'espace Schengen à partir du 1er juillet. La décision a été prise à la suitedes recommandations de la Commission européenne présentées jeudi 11 juin. « La levée progressive et prudente du déconfinement se traduit par une évolution favorable de la situation épidémiologique sur le territoire national » a souligné la direction générale de la Santé. Des mesures d’assouplissement du déconfinement pourrait être annoncées alors que le président Emmanuel Macron doit s’exprimer dimanche 14 juin dans la soirée. En revanche, la situation est plus inquiétante à Mayotte et en Guyane où le nombre de cas diagnostiqués a été multiplié par six depuis le début du déconfinement le 11 mai dernier.

En Italie, les fans de football ont pu retrouver leurs idoles avec la reprise des matchs ce week-end. Une reprise qui s’est faite avec une affiche alléchante vendredi soir : la Juventus Turin s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie contre le Milan AC. Un match qui n’a pas brillé par ses buts (0-0) mais par son audience : 8 millions de téléspectateurs soit un record pour la saison. Par ailleurs, le tourisme reprend doucement dans la péninsule alors qu’une rude compétition s’annonce à l’échelle européenne pour la saison d’été. La Grèce devrait voir arriver ses premiers touristes ce lundi 15 juin, tout comme l’Espagne qui attend des vacanciers allemands sur l’île de Majorque et les Baléares. Le pays, sévèrement touché par la crise sanitaire, avance aussi dans son déconfinement : la Galice sera officiellement la première région ibérique totalement déconfinée à partir de ce lundi. Enfin la Belgique a rouvert cette semaine ses cafés et ses restaurants.

Le retour progressif à la normale en Europe s’accompagne d’une remise en cause de la gestion de la crise sanitaire par les différents gouvernements. Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a été entendu trois heures par la procureure de Bergame, la ville de Lombardie la plus durement touchée. En France,le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après avoir reçues des dizaines de plaintes contre les décisions prises pour lutter contre le virus. En Espagne, c’est le« gel » du nombre de morts du coronavirus qui sème le doute quant à l’évolution de l’épidémie dans le pays. Et puis en Grande-Bretagne, ce sont les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair qui ont décidé d’attaquer le gouvernement en justice afin d’obtenir la levée de la quatorzaine pour toutes les personnes qui arrivent sur le territoire.

Les signes d’une deuxième vague

En Chine, 57 nouveaux cas de contaminations, dont 36 à Pékin, ont été confirmés ce dimanche, soit le plus haut chiffre quotidien depuis avril. La veille, six cas avait déjà été diagnostiqués dans la capitale. Des cas qui sont liés à un nouveau foyer épidémique dans un marché qui a entraîné le confinement en urgence de onze quartiers résidentiels samedi 13 juin. Les écoles et les jardins d’enfants de la zone ont été fermés. Une nouvelle hausse des contaminations qui fait craindre une résurgence de l’épidémie en Chine où elle était apparue l’an dernier dans la ville de Wuhan. Le pays compte officiellement 83 132 cas dont 4 634 décès.

La crainte d’un retour du virus se fait aussi sentir en Iran. Les autorités sanitaires ont recensé 107 nouveaux décès en 24h dimanche 14 juin, ce qui n’était pas arrivé depuis deux mois. Le pays compte désormais 184 955 cas diagnostiqués pour un total de 8 837 décès. Le président Hassan Rohani a reproché samedi 13 juin à ses concitoyens de ne pas bien respecter les consignes sanitaires.

Aux États-Unis, dans plusieurs États comme le Texas où l’activité a repris dès le mois d’avril, les hôpitaux ont enregistré une nouvelle affluence de malades. Reste que le pays, qui compte plus de 2 millions de cas diagnostiqués pour 115 436 morts, continue d’alléger les restrictions, notamment à New-York qui était cette semaine la dernière grande ville à se déconfiner. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé qu’il reprendrait les meetings, estimant que le pire est passé dans son pays. Le président américain aurait même prévu des rassemblements en Floride, en Arizona et en Caroline du Nord, trois États qui ont enregistré une hausse de contaminations cette semaine.

L’inquiétude est aussi de mise en Europe de l’Est. En Ukraine d’abord qui connaît un fort regain de cas positifs alors que l’épidémie était globalement sous contrôle jusqu’à cette semaine. Vendredi 12 c’est la Première dame, Olena Zelensky, qui a été testée positive. Et en Pologne, le bassin minier de la Silésie enregistre une flambée de nouvelles contaminations.

Les régions ou pays où la pandémie progresse

L’épicentre de l’épidémie se trouve toujours au Brésil. Le plus grand pays d’Amérique latine compte 42 720 morts liés au coronavirus et est devenu vendredi 12 le second pays le plus endeuillé de la planète derrière les États-Unis, dépassant ainsi le Royaume-Uni. « La situation du Brésil est inquiétante, l'ensemble des États sont affectés » s’est alarmé Mike Ryan, le directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé. En attendant,le président d'extrême-droite Jair Bolsonaro continue de minimiser la crise en prônant la reprise totale des activités économiques et en multipliant les frasques. Jeudi 11 juin au soir, il a mis en doute la parole de soignants qui déplorent le manque de respirateurs et de lits en soins intensifs dans les hôpitaux et a même demandé à la population de les filmer pour vérifier leur occupation. Autre témoin de la tension dans le pays,la Cour suprême a exigé la publication des statistiques du Covid-19, bloquées en partie par les autorités.

Dans le reste de l’Amérique latine, l’épidémie continue de progresser. Le Mexique et le Chili ont enregistré vendredi leur pire bilan de décès quotidien. Le ministre chilien de la santé a même annoncé sa démission samedi 13 alors que le pays recense 3 101 morts pour près de 170 000 cas. De nombreux pays allègent les mesures de confinement bien que le pic de contaminations n’est pas encore été atteint. C’est le cas du Honduras où l’activité a partiellement repris cette semaine alors que les hôpitaux sont débordés. Au Pérou, qui a passé cette semaine la barre des 200 000 contaminations,les vendeurs ambulants investissent à nouveau les rues malgré le confinement. En Équateur, où près de 3 900 personnes sont mortes en moins de quatre mois, le gouvernement estime que « la pandémie est contenue ».

L’épidémie ne reflue pas non plus en Inde qui se déconfine aussi depuis une semaine. Le pays a notamment autoriséla réouverture des lieux de culte lundi 8 juin. Pourtant l’Inde a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas par jour dans le même temps, pour un total de 320 922 cas recensés. La hausse est telle que certains États indiens ont dû revenir sur les décisions du gouvernement central et remettre en place certaines restrictions de circulation. Le pays déplore relativement peu de morts par rapport au nombre de contaminations, seulement 9 195 officiellement mais ces chiffres sont contestés.

L’info santé

Un accord a été signé entre le groupe pharmaceutique AstraZeneca et l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. Un accord qui garantit la fourniture à l’UE de 300 millions de doses d’un éventuel vaccin contre le coronavirus. Cet accord fait suite à la recommandation de la Commission européenne, vendredi 12 juin, pour que les Vingt-Sept s’accordent sur une stratégie commune afin de garantir un accès privilégié à un futur vaccin pour la population des différents États membres. L’UE peut d’ailleurs compter sur les 2,4 milliards d'euros de l'instrument d'aide d'urgence, débloqués pendant la crise pour assurer ce genre de contrats.

L’autre info santé de la semaine nous vient de l’Organisation mondiale de la santé. Selon l’OMS,les personnes asymptomatiques transmettraient très peu la maladie. Après avoir analysé toutes les données recueillies depuis le début de la crise, l’institution onusienne s’est rendue compte que les personnes positives au coronavirus mais ne présentant pas de symptômes ne sont pas le principal vecteur de l’épidémie, contrairement à ce que l’on pensait jusqu’à présent. Il ne s’agit pour l’instant que d’observations qui doivent encore être vérifiées pour apporter une preuve définitive.

L’info insolite

Oublier le coronavirus en se penchant sur la peste et le choléra : c’est l’idée saugrenue d’un guide touristique suédois. Après quelques semaines de baisse d’activité, Mike Anderson a décidé de reprendre le travail en faisant revivre aux visiteurs de Stockholm les précédentes pandémies que la ville a affronté. Pour le guide, l’intérêt est de « relier ce qu’il se passe aujourd’hui à l’Histoire et voir que les gens sont déjà passés par là ». Il invite donc ceux qui le souhaitent à battre le pavé du centre historique de la capitale suédoise pour retracer la peste bubonique des années 1350, ou encore l’épidémie de choléra qui a ravagé la Suède au milieu du XIXe siècle.

